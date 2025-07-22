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 | Emir Yücel

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

İstanbul’da bugün başlayan 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2025), Türk ve Alman yetkililer arasında önemli bir gündeme ev sahipliği yapıyor. Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için görüşmeler yapılacak.

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IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 11:58

İstanbul’da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları ile kapılarını açacak olan IDEF 2025, 44 ülkeden 400’ün üzerinde yabancı firmanın katılımıyla, savunma sanayinde her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

Fuarın ilk gününde, Türk yetkililerin Alman mevkidaşlarıyla bir araya gelerek alımı konusunu ele alacağı öğrenildi.

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

İLK ETAPTA 40 UÇAK ALINACAK!

’nin modernizasyon planları kapsamında, 40 adet Eurofighter Typhoon alımı için görüşmeler yoğunlaştı.

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

Resmi kaynaklar, anlaşmanın yaklaşık 5,6 milyar dolar değerinde olacağını ve 20’si ikinci el Tranche 1, 20’si yeni Tranche 4 modeli olmak üzere toplam 40 uçağı kapsayacağını belirtti.

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

BİZİ TEHDİT ETMEYİN ÇIKIŞI!

Türkiye, 2023’ten bu yana Eurofighter alımı için Birleşik Krallık ve İspanya ile görüşmeler yürütüyordu, ancak Almanya’nın önceki vetoları süreci yavaşlatmış, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı?

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin" çıkışı gelmişti.

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

Yakın zaman önce de Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in de katıldığı Zirvesi’nde yapılan görüşmeler sonrası, Almanya’nın ihracata yeşil ışık yaktığı belirtildi.

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daha önce yaptığı açıklamada, “Almanya uzun süre direndi, ancak İngiltere, İtalya ve İspanya’nın olumlu katkılarıyla nihayet olumlu bir cevap aldık,” demişti.

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ ROLÜ GÜÇLENECEK!

Türkiye'nin sahip olduğu F-4 Phantom'ların emekliye ayrılması ve F16 filosunun yaşlanması nedeniyle ortaya çıkan acil ihtiyaçlar, Eurofighter Typhoon alımı ile çözülecek.

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

Türk Hava Kuvvetleri envanterine alınacak 5. Nesil savaş uçakları ile birlikte, Türkiye'nin NATO'daki gücü de iyice artacak.

KAAN 2028 YILINDA HAZIR!

Türkiye, havadaki gücünü arttırmak için Almanya ile Eurofighter görüşmelerini sürdürürken, yerli ve milli savaş uçağı KAAN için de gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

5. Nesil savaş uçağı projesi olmasına rağmen 6. Nesil DNA'sı taşıyan KAAN, hem insanlı hem de insansız uçaklarla birlikte uçacak.

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

KAAN’ın yeni varyasyonlarında Milli motor konfigürasyonu kullanılması için de çalışmalar sürüyor.

IDEF Fuarında Eurofighter zirvesi! Türk ve Alman yetkililer görüşme gerçekleştirecek

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ETİKETLER
#Ekonomi
#eurofighter typhoon
#nato
#Türk Hava Kuvvetleri
#savunma sanayisi
#Savunma Teknolojileri
#Idef 2025
#Gündem
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