Eurofighter Typhoon için dünyanın en iyisi! Yunanistan'ı öfkelendiren meteor raporu: Türkiye'ye onay verdiler

31 Ocak 2025 10:35 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:36

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını alarak hava gücünü katlayacak Türkiye, meteor füzeleriyle bölgede daha da caydırıcı olacak. Yunanistan, Türkiye'ye meteor füzesi satışı konusunda karşı çıktı ancak Atina'yı bir kez daha öfkelendirecek haber geldi. İşte detaylar...

Yunanistan, 40 adet Eurofighter savaş uçağı alacak Türkiye’ye meteor füzesi gönderilmesi konusunda endişelerini dile getirdi. Atina yönetiminin, füzelerin Ankara'ya verilmemesi için Fransa'ya baskı yaptığı ortaya çıktı. Türkiye'nin, yeni Eurofighter Typhoon jetleri için gelişmiş silahların satın alınmasıyla birlikte hava kuvvetlerini çok daha güçlü kılmanın eşiğinde olduğunu yazan yabancı basın, son uluslararası raporlara göre, bu konuda Türkiye'nin Almanya'dan önemli bir destek aldığını yazdı.

YUNAN TEDİRGİN: METEOR STRATEJİK İLİŞKİYE AYKIRI

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile istişarelerin ardından Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurence Auer ile bir araya geldi. Yunanistan'ın böyle bir gelişmeye şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Dendias, bunun Atina ile Paris arasındaki uzun yıllardır devam eden stratejik ilişkiye aykırı olduğunu belirtti.

FRANSA'DAN OLUMLU RAPOR

Ancak Yunanistan’ın beklemediği bir haber geldi. Fransa'nın ilk etapta, füzelerin Türkiye'ye satışını reddetmekte kararlı göründüğü, ancak son raporlara göre, Birleşik Krallık'tan gelen baskı ile birlikte Paris'in duruşunu yumuşattığı ifade edildi.

Yunanistan yakın zamanda Fransız Rafale savaş uçakları satın alarak bölgedeki en gelişmiş hava kuvvetlerinden biri olarak konumlanmayı istiyordu. Eurofighter Typhoon'ların Türkiye'ye satılabileceği yönündeki haberler Yunanistan'ı tedirgin ederken, "dünyanın en iyisi" hava-hava füzesinin satışa sunulmasının bu endişeleri daha da artırmış olması muhtemel.

METEOR'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Avrupa ülkeleri tarafından geliştirilen savaş uçakları için üretilen Meteor, benzersiz tahrik sistemi, gelişmiş arayıcı teknolojisi ve ağ tabanlı angajman yetenekleriyle hava hakimiyetinde önemli bir sıçrama sağlıyor ve bu durum onu AIM-120 AMRAAM gibi geleneksel sistemlerden ayırıyor.

Meteor, zorlu elektronik harp ortamlarında düşman uçaklarıyla çatışmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir aktif radar arayıcısı kullanıyor. Bu üst düzey arayıcı teknolojisi, fırlatma platformundan veya üçüncü taraf sensörlerinden iki yönlü veri bağlantısı aracılığıyla orta menzilli güncellemelerle birleştirildiğinde, füzenin hedef manevralarına, karşı önlemlere ve gerçek zamanlı durum değişikliklerine uyum sağlayabilmesine imkan tanır.

Meteor'un entegrasyonu, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale ve Saab Gripen E gibi platformların envanterlerine dahil edilmesiyle birlikte, birçok Avrupa ve müttefik hava kuvvetleri için önemli bir odak noktası olmuştur.