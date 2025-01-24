İngiltere'de F-35 kaosu: 'Eurofighter Typhoon alın' dediler, Lockheed Martin cevap verdi

24 Ocak 2025 09:19 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:38

İngiltere'de İşçi Partisi'nde önemli bir havacılık üyeliğine sahip olan Unite the Union, hükümete F-35 savaş uçağı konusunda çağrıda bulundu. F-35 yerine Eurofighter Typhoon savaş uçağı önerisi yapıldı. Lockheed Martin yayınlanan bildiriye cevap verdi.

Türkiye’nin envanterine katacağı Eurofighter Typhoon savaş uçakları artan gerilimlerle son dönemlerde Avrupa’da çok konuşulmaya başlandı. Birleşik Krallık​, Almanya​, Fransa, İtalya ve İspanya arasındaki çok uluslu iş birliğiyle üretilen Eurofighter​ Typhoon, güvenilirliği ve gizliliğe yakın tasarımıyla operasyonel önemini koruyor. ABD üretimi 5. nesil savaş uçağı F-35 almayı düşünen İngiltere’de Eurofighter gelişmesi yaşandı.

F-35 YERİNE EUROFİGHTER TYPHOON ÖNERİSİ

Birleşik Krallık İşçi Partisi'nde önemli bir havacılık üyeliğine sahip olan Unite the Union, 20 Ocak 2025'te Savunma Bakanı'nı Kraliyet Hava Kuvvetleri için 24 ek savaş uçağı satın almak üzere Lockheed Martin üretimi F-35 yerine, Eurofighter Typhoon'u seçmeye çağıran bir bildiri yayınladı.

Unite the Union savunma ve havacılık ulusal görevlisi Rhys McCarthy'nin açıklamasında, "Hükümet, İngiliz ekonomisinin büyümeye ihtiyacı olduğunu ve savunma sanayimizin bunun için hayati önem taşıdığını açıkça belirtti. Typhoon'u yurtdışına satmak GSYİH'mıza katkıda bulunabilir ancak kendi hükümetimiz yapmazsa yabancı hükümetlerin hızlı jetlerimizi satın almasını bekleyemeyiz" dedi.

TRANCHE 4 YETENEKLERİ

Airforce Technology'nin 9 Ocak tarihli verilerine göre son Eurofighter siparişleri ortaya çıktı. Bazı ülkelerin Eurofighter tercihinin perde arkası merak edildi.

• Almanya: 30 adet tek kişilik ve 8 adet iki kişilik Tranche 4 Typhoon'dan oluşan Quadriga programı, Tranche 1'in yerini alacak

• İspanya: Halcon programı iki parti halinde 45 Tranche 4 Typhoon'dan oluşuyor

Envantere katılmak istenen Eurofighter Typhoon'lar Tranche 4 yeteneklerine sahip. Tranche 4 yetenekleri şu şekilde:

• Aktif Elektronik Tarama Dizisi (AESA) radar seti, E-Scan Avrupa Ortak Radar Sistemi (ECRS) olarak adlandırılır ve F-35'in AESA'sı kadar iyi bir radardır.

• Korsan Sistemi (Pasif Kızılötesi Hava İzleme Ekipmanı) ancak yalnızca havadan havaya çalışma için

• Yeni elektronik karşı önlem sistemi

LOCKHEED MARTİN'DEN İNGİLTERE'YE CEVAP

Lockheed Martin sözcüleriyle Unite the Union bildirisine cevap verdi. Lockheed Martin, ''F-35 siparişi, Birleşik Krallık ekonomisine değer katmaktadır. F-35 programının 3.000'den fazla uçak teslim etmesi ve jetlerin 2080'den sonrasına kadar küresel olarak hizmette kalması beklenmektedir. Bu mevcut sözleşme taahhütleri, Birleşik Krallık'ta 23.000'den fazla işi sürdürecek ve Birleşik Krallık ekonomisine, herhangi bir mevcut veya gelecekteki Birleşik Krallık Savaş Hava Programı tarafından tahmin edilenden daha fazla, tahmini 45,2 milyar Euro değer katacaktır'' ifadelerini kullandı.

F-35 VE EUROFİGHTER TYPHOON