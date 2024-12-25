Eurofighter Typhoon için çarpıcı karar! Sözleşme imzalandı: 2060 yılını işaret ettiler

25 Aralık 2024 15:12 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:27

Türkiye'nin envanterinde bulunduracağı Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Eurofighter İcra Kurulu Başkanı Giancarlo Mezzanatto ve NETMA (NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı) Genel Müdürü AVM Simon Ellard (emekli), 19 Aralık 2024 tarihinde Uzun Vadeli Evrim (LTE) Teknoloji Olgunlaşma Aşaması'nın (TMP) 1. kısmı için sözleşmeyi imzaladı. İşte sözleşmenin detayları...

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Türkiye’nin envantere katacağı Eurofighter​ Typhoon savaş uçağıyla ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Birleşik Krallık​, Almanya​, İtalya ve İspanya'yı temsil eden NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı’nın üstlendiği Eurofighter projesinde çok önemli bir değişiklik gündeme geldi. Eurofighter Typhoon’ın gelecekteki üretimi için Long Term Evolution (LTE) Technology Maturation Phase (TMP) sözleşme imzalandı. (Uzun Dönem Evrim (LTE) Teknoloji Olgunlaşma Aşaması (TMP))

EUROFİGHTER SİLAH SİSTEMİ GELİŞECEK

LTE Programı, yeni Kokpit, Görev Bilgisayarı, Uçuş Kontrol Bilgisayarı, İletişim Ekipmanları ve Silahlanma Kontrolünün geliştirilmesi yoluyla Eurofighter Silah Sisteminin büyüme kapasitesini artıracak.

KRİTİK SÖZLEŞME İMZALANDI

Eurofighter İcra Kurulu Başkanı Giancarlo Mezzanatto ile NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı (NETMA) Genel Müdürü Emekli AVM Simon Ellard, bu hafta başında Alman Parlamentosu'nun onayının ardından LTE sözleşmesini imzaladı.

Sözleşmeye ilişkin konuşan Giancarlo Mezzanatto, “Kokpit konfigürasyonunda ve İnsan Makine Arayüzünde bir evrim olacak ve büyük miktarda veriyi çok daha hızlı işleme yeteneği artacak. LTE sözleşmesinin imzalanması, Müşterilerimizin Eurofighter uçağının ve programının etkinliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürme taahhüdünü göstermektedir. Ayrıca Hava kuvvetlerimizin gelişen ihtiyaçlarını da karşılayacaktır” dedi.

2060 YILI İŞARET EDİLDİ

LTE anlaşması, Eurofighter jetinin 2060'lara kadar operasyonel olarak etkili olmasını sağlayacak. LTE, Eurofighter ve yeni gelecekteki muharebe hava sistemleri, yüksek derecede kaynaşmış ve ağ bağlantılı sensörler, yapay zeka, siber dayanıklılık, kesintisiz ağ oluşturma ve hızlı yetenek/teknoloji yerleştirme dahil olmak üzere aynı teknolojilerin çoğunu kullanacak.

Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçağı Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne inmişti. F-16’ların eşlik ettiği uçaklar, Türk yetkililer tarafından incelenmişti.