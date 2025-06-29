Eurofighter Typhoon için kritik aşama! Alman basını duyurdu: Türkiye çok yakın

Türkiye Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına çok yakın. Almanya'da hükümet değişimi sonrası Alman basını Eurofighter ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Haberde üst düzey yetkililerin Türkiye'ye ihracat konusunda görüştüğü yazıldı. İşte detaylar...
KAAN projesiyle savunma sanayide tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye, hava kuvvetlerinde envanterini güçlendiriyor. Türkiye envanterine 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı eklemek için görüşmelerini sürdürdü.
Almanya merkezli Handelsblatt gazetesi, "Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye ihracatı onaylanmak üzere" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde Türkiye’ye satışın yakın olduğu yazıldı. Haberde Almanya’daki yeni Merz hükümetinin İngiltere’nin planladığı ihracatı engelleyemeyeceği belirtildi.
Almanya'da mayıs başına kadar iktidarda olan Olaf Scholz hükümeti bu satışı onaylamamıştı. Türkiye’yi NATO ziyaretinde önemli bir müttefik olarak değerlendiren yeni Friedrich Merz hükümetinin satışa sıcak baktığı konuşuluyor.
Manevra Kabiliyeti: Yüksek irtifada ve düşük hızlarda bile üstün manevra yeteneği sağlar.
Hız ve Stabilite: Süpersonik hızlarda dengeli bir uçuş performansı sunar. Typhoon, saatte 2.450 km hıza ulaşarak dünyanın en hızlı 4.5 nesil savaş uçaklarından biri olduğunu kanıtlamıştır.
Uzunluk: 15.96 m
Kanat Açıklığı: 10.95 m
Mürettebat: 1 ya da 2 kişi
Boş Ağırlık: 11.000 kg
Yüklü Ağırlık: 16.000 kg maksimum
Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg
Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg
Motor: 2 x Eurojet EJ200 turbofan
Motor Gücü: Her biri 60 kN
Maksimum Hız: Yüksek irtifada 2495 km/saat, deniz seviyesinde 1530 km/saat
Menzil: 2900 km
Servis Yarıçapı: 19.812 m
Tırmanış Hızı: 315 m/s