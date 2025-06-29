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 | Murat Makas

Eurofighter Typhoon için kritik aşama! Alman basını duyurdu: Türkiye çok yakın

Türkiye Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına çok yakın. Almanya'da hükümet değişimi sonrası Alman basını Eurofighter ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Haberde üst düzey yetkililerin Türkiye'ye ihracat konusunda görüştüğü yazıldı. İşte detaylar...

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Eurofighter Typhoon için kritik aşama! Alman basını duyurdu: Türkiye çok yakın
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 14:53

KAAN projesiyle savunma sanayide tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye, hava kuvvetlerinde envanterini güçlendiriyor. Türkiye envanterine 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı eklemek için görüşmelerini sürdürdü.

Eurofighter Typhoon için kritik aşama! Alman basını duyurdu: Türkiye çok yakın

ALMANYA'DAN YEŞİL IŞIK

Almanya merkezli Handelsblatt gazetesi, "Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye ihracatı onaylanmak üzere" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde Türkiye’ye satışın yakın olduğu yazıldı. Haberde Almanya’daki yeni Merz hükümetinin İngiltere’nin planladığı ihracatı engelleyemeyeceği belirtildi.

Almanya'da mayıs başına kadar iktidarda olan Olaf Scholz hükümeti bu satışı onaylamamıştı. Türkiye’yi NATO ziyaretinde önemli bir müttefik olarak değerlendiren yeni Friedrich Merz hükümetinin satışa sıcak baktığı konuşuluyor.

Eurofighter Typhoon için kritik aşama! Alman basını duyurdu: Türkiye çok yakın

EUROFGIHTER TYPHOON'UN ÖZELLİKLERİ

Manevra Kabiliyeti: Yüksek irtifada ve düşük hızlarda bile üstün manevra yeteneği sağlar.
Hız ve Stabilite: Süpersonik hızlarda dengeli bir uçuş performansı sunar. Typhoon, saatte 2.450 km hıza ulaşarak dünyanın en hızlı 4.5 nesil savaş uçaklarından biri olduğunu kanıtlamıştır.
Uzunluk: 15.96 m
Kanat Açıklığı: 10.95 m
Mürettebat: 1 ya da 2 kişi
Boş Ağırlık: 11.000 kg
Yüklü Ağırlık: 16.000 kg maksimum
Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg
Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg
Motor: 2 x Eurojet EJ200 turbofan
Motor Gücü: Her biri 60 kN
Maksimum Hız: Yüksek irtifada 2495 km/saat, deniz seviyesinde 1530 km/saat
Menzil: 2900 km
Servis Yarıçapı: 19.812 m
Tırmanış Hızı: 315 m/s

Sıkça Sorulan Sorular

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI HANGİ ÜLKENİN?
İngiltere (BAE Systems): Gövde tasarımı ve aviyonik entegrasyon. Almanya (Airbus Defence): Kanat yapıları ve yazılım geliştirme. İtalya (Leonardo): Silah sistemleri entegrasyonu. İspanya (Airbus Military): Uçağın arka gövde kısmı.
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ETİKETLER
#türkiye
#Almanya
#eurofighter typhoon
#savunma sanayii
#savaş uçağı
#nato
#Dünya
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