Eurofighter Typhoon için kritik aşama! Alman basını duyurdu: Türkiye çok yakın

Türkiye Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına çok yakın. Almanya'da hükümet değişimi sonrası Alman basını Eurofighter ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Haberde üst düzey yetkililerin Türkiye'ye ihracat konusunda görüştüğü yazıldı. İşte detaylar...

KAAN projesiyle savunma sanayide tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye, hava kuvvetlerinde envanterini güçlendiriyor. Türkiye envanterine 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı eklemek için görüşmelerini sürdürdü.

ALMANYA'DAN YEŞİL IŞIK

Almanya merkezli Handelsblatt gazetesi, "Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye ihracatı onaylanmak üzere" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde Türkiye’ye satışın yakın olduğu yazıldı. Haberde Almanya’daki yeni Merz hükümetinin İngiltere’nin planladığı ihracatı engelleyemeyeceği belirtildi.

Almanya'da mayıs başına kadar iktidarda olan Olaf Scholz hükümeti bu satışı onaylamamıştı. Türkiye’yi NATO ziyaretinde önemli bir müttefik olarak değerlendiren yeni Friedrich Merz hükümetinin satışa sıcak baktığı konuşuluyor.

EUROFGIHTER TYPHOON'UN ÖZELLİKLERİ

Manevra Kabiliyeti: Yüksek irtifada ve düşük hızlarda bile üstün manevra yeteneği sağlar.

Hız ve Stabilite: Süpersonik hızlarda dengeli bir uçuş performansı sunar. Typhoon, saatte 2.450 km hıza ulaşarak dünyanın en hızlı 4.5 nesil savaş uçaklarından biri olduğunu kanıtlamıştır.

Uzunluk: 15.96 m

Kanat Açıklığı: 10.95 m

Mürettebat: 1 ya da 2 kişi

Boş Ağırlık: 11.000 kg

Yüklü Ağırlık: 16.000 kg maksimum

Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg

Motor: 2 x Eurojet EJ200 turbofan

Motor Gücü: Her biri 60 kN

Maksimum Hız: Yüksek irtifada 2495 km/saat, deniz seviyesinde 1530 km/saat

Menzil: 2900 km

Servis Yarıçapı: 19.812 m

Tırmanış Hızı: 315 m/s

