Türkiye’den 10 milyar euroluk Eurofighter için yeni hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde Almanya Başbakanı ile Eurofighter savaş uçaklarının satışı konusunda görüşmesi bekleniyor. Türkiye, toplamda 10 milyar euro değerinde savaş uçağı ve mühimmat alımı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Lahey’e giderken çantasında kritik bir savunma gündemi taşıyor. Erdoğan, zirve kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelerek Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebini doğrudan iletmesi bekleniyor.



Görüşmenin yalnızca Eurofighter’la sınırlı kalmayacağı, Erdoğan’ın Leopard tankları, denizaltılar ve diğer Alman üretimi silah sistemleri için yedek parça tedarikinde de ilerleme beklediği öne sürülüyor.

“MÜTTEFİKLER ARASINDA ENGEL OLMAZ” MESAJI

Lahey yolculuğu öncesi Ankara’da açıklama yapan Erdoğan, müttefik ülkeler arasında savunma ürünlerine yönelik ambargoları doğru bulmadıklarını vurgulayarak, “Müttefikler arasında savunma ticaretine engel konulmasını doğru bulmuyoruz” dedi. Bu açıklama, Almanya’nın geçmişte Türkiye-Yunanistan gerilimi nedeniyle Eurofighter satışına temkinli yaklaşmasına bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

40 UÇAKLIK DEV ALIM PLANI

Türkiye’nin hedefinde 40 adet Eurofighter savaş uçağı bulunuyor. Farklı konfigürasyonlarda alınması planlanan bu uçaklar arasında hem yeni Tranche 4 modelleri hem de hızlı teslim edilebilecek eski versiyonlar yer alıyor.



Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Türkiye, Mart ayında İngiltere üzerinden ilk resmi fiyat teklifini aldı. Bu teklifin alınmış olması, daha önce siyasi nedenlerle askıda kalan bu alımda önemli bir ilerleme olarak görülüyor. Alım paketinin MBDA üretimi Meteor hava-hava füzelerini de kapsadığı ve toplam maliyetin yaklaşık 10 milyar euroyu bulabileceği ifade ediliyor.

GÖZLER AYNI ZAMANDA ABD’DE

Zirve sırasında sadece Almanya ile değil, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmeler de önem taşıyor. Türkiye’nin, F-16 ve F-35 alımları ile yerli savaş uçakları KAAN ve HÜRJET’in motor üretiminde işbirliği için Washington’dan yeşil ışık arayacağı belirtiliyor.