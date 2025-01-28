Evdeki airfryer bomba gibi patladı, yangın çıktı! İtfaiye ekibi sebebini açıkladı

28 Ocak 2025 11:20 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:26

İngiltere'de bir evde airfryer olarak bilinen hava fritözü bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle evde neredeyse kullanılabilir eşya kalmadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde bebeğiyle yaşayan Angel Carpenter neye uğradığını şaşırdı.

İngiltere'de 15 aylık kızı Frankie ile yaşayan 23 yaşındaki Angel Carpenter'ın evindeki airfryer bomba gibi patladı. O esnada evde kimsenin olmaması teselli olurken Angel, kötü haberi komşusundan aldığı telefonla öğrendi. Patlamayla beraber evde çıkan yangın neredeyse her şeyi küle çevirdi.

EVDEKİ MANZARA KORKUNÇ

Eve döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoke olan Angel, kapıların koptuğunu, mutfağın kullanılamaz hale geldiğini, banyonun bile korkunç bir halde olduğunu gördü.

Dailymail'in haberine göre, itfaiye ekibi, yangının elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini, airfryer'ın da bu sebeple patlamış olabileceğini ifade etti.

Patlamayla beraber su boruları da hasar aldı ve yangının sönmesinde etkili oldu.

''EMEKLERİM GİTTİ HER ŞEYİMİ KAYBETTİM''

Bebeğiyle bir başına yaşayan Angel için bağış kampanyası başlatıldı.

Angel, "Bunun bir priz arızasından ya da sorunlu bir airfryer'dan kaynaklanmış olabileceğini söylediler. Her şey o kadar çok erimişti ki neyin sebep olduğunu anlayamadılar. O ev için çok çalıştım. Tüm emeğim oraya gitti. Bu benim için büyük bir şoktu. Saatlerce ağladım. O evde her şeyimi kaybettim" dedi.