İnat etti, parayı kabul etmedi, şimdi bin pişman! Evi otoyolun ortasında kalakaldı

27 Ocak 2025 14:46 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 15:17

Çin'de inatçı, yaşlı bir adam olan Huang Ping, hükümetin yaklaşık 8 milyon TL tazminat teklifini reddetti ve evi bir otoyolun ortasında kalakaldı. Ping, pişmanlığını ve yaşadıklarını anlattı.

Çin'de hükümetin yaklaşık 8 milyon TL'lik taşınma paketini reddeden, evini terk etmeyen Huang Ping'in evinin etrafına otoyol yapıldı. Ping, hükümetin teklifini kabul etmediği için pişman olduğunu açıkladı. Jinxi kentinde Huang Ping'in iki katlı evinin çatısı, şu anda yapımı devam eden otoyolla neredeyse aynı hizada.

11 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan Ping, inşaat alanından kaçınmak için artık gününü şehir merkezinde geçirdiğini ve sadece inşaatçılar mesai bitince eve döndüğünü söyledi. Çalışmalar nedeniyle evinin toz içinde kaldığını söyleyen Ping, zaman zaman da titrediğini belirtti.

''PİŞMANIM''

''Büyük bir bahsi kaybetmiş gibi hissediyorum'' diyen Ping, pişman olduğunu, ''Eğer zamanı geri alabilseydim, bana teklif ettikleri yıkım şartlarını kabul ederdim.'' sözleriyle ifade etti.

Jinxi İlçe Parti Komitesi sekreteri daha önce, 11 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan Huang'ın hükümetin teklifinden memnun olmadığı için taşınmayı reddettiğini söylemişti.

Uzun süren sonuçsuz müzakerelerin ardından yetkililer, otoyol inşaatını ilerletmek için Huang'ın evinin her iki tarafında bir yan geçit tasarladı.

ÇİN'DE 'ÇİVİLİ EVLER' YAYGIN

O zamandan beri bölge sakinleri fotoğraf çekmek için bölgeye akın etti ve insanlar, Huang'ı Çin'deki “güçlü çivi ev sahibi” olarak adlandırdı.

“Çivili ev”, sahipleri mülk gelişimine karşı direnen işgal edilmiş evler için kullanılan Çince bir terim. Bu evlerin etrafı genellikle moloz yığınlarıyla çevrili oluyor ya da müteahhitler evlerin etrafına inşaat yapmaya devam ediyor.