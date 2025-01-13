Eve gelen ekiplere anlatabildi: 18 yaşındaki genç 5 yıldır istismara uğradığını söyledi! Onlarca kişi gözaltında

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

13 Ocak 2025 17:15 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:25

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şimdilerde 18 yaşında olan bir genç kızın, 13 yaşından beri onlarca kişinin cinsel istismarına maruz kaldığı iddiası ortalığı karıştırdı. İddianın soruşturulması amacıyla bir ekip kuruldu ve 28 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın Kerala​ eyaletinde 18 yaşındaki bir genç, ailesinin evini ziyaret eden sosyal hizmetler ekibindeki psikiyatriste son 5 yıldır cinsel istismara uğradığını anlattı. 13 yaşından beri tacize uğradığını söyleyen genç kızın iddiası için bir ekip kuruldu. Genç kız, 5 yıl boyunca 64 kişinin istismarına maruz kaldığını söyledi. Olayın ihbar edilmesinin ardından polis yetkililerinin BBC'ye yaptıkları açıklamada, iddianın soruşturulması amacıyla 25 kişilik ekip kurulduğu belirtildi. 28 KİŞİ GÖZALTINDA Soruşturma kapsamında 28 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, cinsel istismarla suçlanan 17 ila 47 yaşlarındaki şüphelilerin, genç kızın yakın çevresinden olduğu ifade edildi. Açıklamada, genç kızın, 13 yaşından bu yana 3 kez "toplu tecavüze" uğradığı ve ailesinin olaylara ilişkin bilgisinin bulunmadığı öne sürüldü. Öte yandan, genç kızın CWC bünyesindeki sığınmaevine yerleştirildiği bildirildi. İlgili Haberler Los Angeles yangınlarında ayakta kalan evin sırrı çözüldü! Lüks malikanenin sahibi de şaşkın Yanlışlıkla dünyanın en tehlikeli patikasını seçtiler, ölüm kaçınılmaz oldu!