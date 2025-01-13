Yolsuzlukla suçlanan siyasetçinin evinden timsahlar çıktı!

13 Ocak 2025 16:29 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:38

Hindistan'da Bharatiya Janata Partisi'nden eyalet meclisi eski üyesi Harvansh Singh Rathore yolsuzlukla suçlandı. Rathore'nin evinde yapılan aramada, evcil hayvan olarak timsah beslediği ortaya çıktı.

Yanlışlıkla dünyanın en tehlikeli patikasını seçtiler, ölüm kaçınılmaz oldu!

Yanlışlıkla dünyanın en tehlikeli patikasını seçtiler, ölüm kaçınılmaz oldu!

Hindistan​'da iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nden eyalet meclisi eski üyesi Harvansh Singh Rathore'nin mülklerine baskın​ yapıldı. Yetkililerin 3 gün boyunca yaptığı baskınlarda 14 kg altın​, yaklaşık 30 milyon Rupi nakit para ve çok sayıda lüks araç ele geçirdikleri bildirildi.

EVİNDEN TİMSAHLAR ÇIKTI

Rathore'nin mülklerinde yapılan aramalarda ilginç olan ise evindeki timsahlardı. 2013 yılında eyalet meclisine seçilen Rathore'nin, Hindistan'da timsahları evcil hayvan olarak beslemek yasa dışı olmasına rağmen timsahları beslemek için izin aldığını iddia ettiği belirtildi.

USULSÜZLÜK ŞİKAYETLERİYLE BASKIN YAPILDI

Öte yandan baskının, eski eyalet milletvekilinin Koromandel abanoz ağacının yaprağına sarılmış tütünden yapılan, elle sarılan yerel bir sigara olan 'bidi' işiyle ilgili işlemlerde usulsüzlük şikayetleri üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi.

NDTV'nin haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.