Yolsuzlukla suçlanan siyasetçinin evinden timsahlar çıktı!
Hindistan'da Bharatiya Janata Partisi'nden eyalet meclisi eski üyesi Harvansh Singh Rathore yolsuzlukla suçlandı. Rathore'nin evinde yapılan aramada, evcil hayvan olarak timsah beslediği ortaya çıktı.
Hindistan'da iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nden eyalet meclisi eski üyesi Harvansh Singh Rathore'nin mülklerine baskın yapıldı. Yetkililerin 3 gün boyunca yaptığı baskınlarda 14 kg altın, yaklaşık 30 milyon Rupi nakit para ve çok sayıda lüks araç ele geçirdikleri bildirildi.
EVİNDEN TİMSAHLAR ÇIKTI
Rathore'nin mülklerinde yapılan aramalarda ilginç olan ise evindeki timsahlardı. 2013 yılında eyalet meclisine seçilen Rathore'nin, Hindistan'da timsahları evcil hayvan olarak beslemek yasa dışı olmasına rağmen timsahları beslemek için izin aldığını iddia ettiği belirtildi.
USULSÜZLÜK ŞİKAYETLERİYLE BASKIN YAPILDI
Öte yandan baskının, eski eyalet milletvekilinin Koromandel abanoz ağacının yaprağına sarılmış tütünden yapılan, elle sarılan yerel bir sigara olan 'bidi' işiyle ilgili işlemlerde usulsüzlük şikayetleri üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi.
NDTV'nin haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.