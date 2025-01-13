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Yolsuzlukla suçlanan siyasetçinin evinden timsahlar çıktı!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
13 Ocak 2025 16:29 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:38
Yolsuzlukla suçlanan siyasetçinin evinden timsahlar çıktı!

Hindistan'da Bharatiya Janata Partisi'nden eyalet meclisi eski üyesi Harvansh Singh Rathore yolsuzlukla suçlandı. Rathore'nin evinde yapılan aramada, evcil hayvan olarak timsah beslediği ortaya çıktı. 

Hindistan​'da iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nden eyalet meclisi eski üyesi Harvansh Singh Rathore'nin mülklerine baskın​ yapıldı. Yetkililerin 3 gün boyunca yaptığı baskınlarda 14 kg altın​, yaklaşık 30 milyon Rupi nakit para ve çok sayıda lüks araç ele geçirdikleri bildirildi.

Yolsuzlukla suçlanan siyasetçinin evinden timsahlar çıktı! - 1. Resim

EVİNDEN TİMSAHLAR ÇIKTI

Rathore'nin mülklerinde yapılan aramalarda ilginç olan ise evindeki timsahlardı. 2013 yılında eyalet meclisine seçilen Rathore'nin, Hindistan'da timsahları evcil hayvan olarak beslemek yasa dışı olmasına rağmen timsahları beslemek için izin aldığını iddia ettiği belirtildi.

Yolsuzlukla suçlanan siyasetçinin evinden timsahlar çıktı! - 2. Resim

USULSÜZLÜK ŞİKAYETLERİYLE BASKIN YAPILDI

Öte yandan baskının, eski eyalet milletvekilinin Koromandel abanoz ağacının yaprağına sarılmış tütünden yapılan, elle sarılan yerel bir sigara olan 'bidi' işiyle ilgili işlemlerde usulsüzlük şikayetleri üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi.

NDTV'nin haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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