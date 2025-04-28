Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Evin duvarlarından insan kemikleri çıktı! Eski komşularının katil olduğunu öğrendiler

İngiltere'de yaşayan bir çift, 16. yüzyıldan kalma bir ev satın aldılar ve tadilat yaparken duvarlarda insan kemikleri olduğunu fark ettiler. İlginç keşifleri üzerine araştırma yapan ikili hem eskiden evlerinin yakınında bir katil olduğunu hem de neden duvarlarda insan kemikleri olduğunu öğrendiler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Evin duvarlarından insan kemikleri çıktı! Eski komşularının katil olduğunu öğrendiler
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 20:08

Emmie Brookman ve Norton Johnston, evliliklerinden önce İngiltere'de 16. yüzyıldan kalma bir ev satın aldılar. Evi yenilemek için harekete geçen ikili, dış cephe sıvası esnasında duvarlarda kemik olduğunu fark ettiler. Evin dış kısmında toplamda 4 kemik vardı, içerde de 2 tane buldular. Emmie bunlardan birinin insan parmak kemiği olduğuna, geri kalanların ise hayvanlara ait olduğunu düşündüklerini söylediler.

Evin duvarlarından insan kemikleri çıktı! Eski komşularının katil olduğunu öğrendiler

YAN KOMŞULARI BİR KATİLDİ

Evin duvarlarından çıkan kemiklerin ardından oturdukları mahallede bir araştırma yapan ikili, eskiden, katil James Hargreaves'in yakınlarda yaşadıklarını öğrendiler.

Emmie, insan kemiklerini bulduklarında büyük bir şok yaşadığını söyledi ve o anları şöyle anlattı:

"Sıvayı söküyorduk ve ön taraftayken duvardan bir şey fırladı. Kemik olduğu çok belliydi, gerçekten korktum. İlk olarak bir ceset bulduğumuzu düşündüm.''

''NEREDEYSE HER ODADA KEMİK VARDI''

Evde çok küf olduğu için tadilata giriştiklerini söyleyen Emmie, geçmişte insanların ''Kötülükleri kovmak'' için böyle bir yönteme başvurduklarını öğrendiğini söyledi:

''Onların kendilerini koruduğuna inandıkları şey buydu. Neredeyse her odada kemik bulduk. Bir tanesi bana doğru uçtu, diğerinin de parmak olduğunu düşünüyorum."

Evin duvarlarından insan kemikleri çıktı! Eski komşularının katil olduğunu öğrendiler

KEMİKLERİ DUVARA GERİ KOYDU

Bulduğu kemiklerin evin bir parçası olduğunu bu yüzden duvara geri koyduğunu söyleyen Emmie, ''Eve uyum sağlayan ve hikayesi olan bir şey bulmayı seviyorum.'' dedi.

KATİL KİMDİ?

Öte yandan New York Post'un haberine göre Emmie, katil James Hargreaves'in yan evde yaşadığını, hizmetçisine saldırmak ve avukat katibini sırtından vurmak gibi suçlar işlediğini öğrendiğini aktardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Japonya'nın en uzun yaşayan insanı hayata gözlerini yumdu
Koleksiyonu 'Minyon' hanıma dünya rekoru kazandırdı! Binden fazla üründen oluşuyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.