Evin duvarlarından insan kemikleri çıktı! Eski komşularının katil olduğunu öğrendiler

İngiltere'de yaşayan bir çift, 16. yüzyıldan kalma bir ev satın aldılar ve tadilat yaparken duvarlarda insan kemikleri olduğunu fark ettiler. İlginç keşifleri üzerine araştırma yapan ikili hem eskiden evlerinin yakınında bir katil olduğunu hem de neden duvarlarda insan kemikleri olduğunu öğrendiler.

Emmie Brookman ve Norton Johnston, evliliklerinden önce İngiltere'de 16. yüzyıldan kalma bir ev satın aldılar. Evi yenilemek için harekete geçen ikili, dış cephe sıvası esnasında duvarlarda kemik olduğunu fark ettiler. Evin dış kısmında toplamda 4 kemik vardı, içerde de 2 tane buldular. Emmie bunlardan birinin insan parmak kemiği olduğuna, geri kalanların ise hayvanlara ait olduğunu düşündüklerini söylediler.

YAN KOMŞULARI BİR KATİLDİ

Evin duvarlarından çıkan kemiklerin ardından oturdukları mahallede bir araştırma yapan ikili, eskiden, katil James Hargreaves'in yakınlarda yaşadıklarını öğrendiler.

Emmie, insan kemiklerini bulduklarında büyük bir şok yaşadığını söyledi ve o anları şöyle anlattı:

"Sıvayı söküyorduk ve ön taraftayken duvardan bir şey fırladı. Kemik olduğu çok belliydi, gerçekten korktum. İlk olarak bir ceset bulduğumuzu düşündüm.''

''NEREDEYSE HER ODADA KEMİK VARDI''

Evde çok küf olduğu için tadilata giriştiklerini söyleyen Emmie, geçmişte insanların ''Kötülükleri kovmak'' için böyle bir yönteme başvurduklarını öğrendiğini söyledi:

''Onların kendilerini koruduğuna inandıkları şey buydu. Neredeyse her odada kemik bulduk. Bir tanesi bana doğru uçtu, diğerinin de parmak olduğunu düşünüyorum."

KEMİKLERİ DUVARA GERİ KOYDU

Bulduğu kemiklerin evin bir parçası olduğunu bu yüzden duvara geri koyduğunu söyleyen Emmie, ''Eve uyum sağlayan ve hikayesi olan bir şey bulmayı seviyorum.'' dedi.

KATİL KİMDİ?

Öte yandan New York Post'un haberine göre Emmie, katil James Hargreaves'in yan evde yaşadığını, hizmetçisine saldırmak ve avukat katibini sırtından vurmak gibi suçlar işlediğini öğrendiğini aktardı.