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Evinde 3D yazıcıyla silah üretti, hapis cezasına çarptırıldı!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Ekim 2024 14:47 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:02
Evinde 3D yazıcıyla silah üretti, hapis cezasına çarptırıldı!

Yeni Zelanda'da 3D yazıcıyla ateşli silah üreten bir kişi hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, 26 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 

Yeni Zelanda​'nın Otago bölgesinde 31 yaşındaki Matthew Bryan McLaren, 3D yazıcı aracılığıyla silah​ üretti. McLaren'in bu hamlesi hapis cezası almasına neden oldu. Bölge mahkemesinde görülen davada McLaren, Haziran 2022-Haziran 2024 arasında 3D yazıcıyla silah ürettiği yönündeki suçlamaları kabul etti. McLaren mahkemede mühimmat bulundurduğunu da itiraf etti.

Evinde 3D yazıcıyla silah üretti, hapis cezasına çarptırıldı! - 1. Resim

3D SİLAHA 26 AY HAPİS CEZASI

26 ay hapis cezasına çarptırılan McLaren, 3D yazıcıyla izinsiz ateşli silah ürettiği için ülkede hüküm giyen ilk kişi oldu. Hakim, ayrıca McLaren'in 10 yıla kadar ateşli silah kullanmasını, silaha erişmesini veya yakınında bulunmasını yasakladı.

Evinde 3D yazıcıyla silah üretti, hapis cezasına çarptırıldı! - 2. Resim

Üretilen silahların plastikten yapılmış olmaları nedeniyle uzun vadede işlevsel olmadığı yönündeki eleştirilere rağmen polis, 3D baskılı ateşli silahların "toplum için benzersiz bir tehlike" oluşturduğunu düşünüyor.

EVDE ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNMUŞTU

Polisin başka bir konuyla ilgili 1 Temmuz'da evinde yaptığı aramada McLaren'ın 3D yazıcıyla silah ürettiği ortaya çıkmıştı. Evde çok sayıda silahlar ve mühimmat bulunması ardından şahıs gözaltına alınmıştı.

Evinde 3D yazıcıyla silah üretti, hapis cezasına çarptırıldı! - 3. Resim

Yeni Zelanda'da 2020 yılında silah üretim suçu için 10 yıla kadar hapis öngören yeni yasa çıkarılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
silahYeni Zelanda

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