Evindeki her şey yeşile döndü! İpucunu takip etti, eşinin ihanetini ortaya çıkardı

05 Şubat 2025 14:42 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:53

Evindeki her şeyin yeşile dönmesi sonrası ne yapacağını bilemeyen bir kadın, ABD merkezli sosyal haber ve tartışma platformu Reddit'te paylaşımda bulundu. Paylaşımını fotoğraflarla destekleyen kadın evinin yeşile dönmesine sebep olan şeyin kaynağını öğrenmek için kullanıcılardan yardım istedi. Paylaşıma gelen yorumlar sonrası hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşti.

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ABD merkezli sosyal haber ve tartışma platformu Reddit'in "Temizlik İpuçları" forumunda "mioraa" kullanıcı adlı bir kadın, evindeki her şeyin bir anda yeşile dönmesi üzerine şaşırdığını dile getirdi. Yaptığı paylaşımda, "İlk başta sadece kedimde vardı. Sonra yatak çarşaflarım, ayakkabım ve çoraplarım, kanepem, telefon şarj cihazım ve şimdi de duvarlarım yeşil oldu" ifadelerine yer verdi. Genç kadın daha sonrasında bunun ne olduğunu veya bundan nasıl kurtulacağını bilen olup olmadığını sordu.

İlk bakışta bunların birer küf olduğunu düşünen kadın, "Şimdi belki de yeşil olan çamaşır deterjanı kapsüllerimden kaynaklandığını düşünüyorum. Ancak bir test yıkaması ve kurutması yaptım ve evde birkaç saat giydikten sonra yeşil renge dönene kadar kıyafetlerimde leke bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Kadın ayrıca Reddit'te kedilerinden birinin de yeşile boyandığını hatta fotoğraflarının, duvarının ve çarşaflarının da yeşile döndüğünü gösteren fotoğraflar paylaştı.

Reddit kullanıcıları, ilginç olay karşısında çeşitli düşünce ve teorilerini yorumlarda paylaşarak kadına cevap verdi. Bir kullanıcı gönderiye, "Neden sadece bir kedi, ikisi birden neden değil? Bunun bir tür ipucu olması gerektiğini düşünüyorum. Birinin diğerinin sahip olmadığı bir şeyi var mı/bir yere mi gidiyor, bu kaynağın ne olabileceğini ayırt edebilir mi?" yorumunu ekledi.

BİR KOT PANTOLON HER ŞEYİ İFŞA ETTİ

Bir başka kullanıcı, "Kediniz ev kedisi mi yoksa garajınızda, dolabınızda veya çamaşır odanızda saklanan endüstriyel veya temizlik malzemelerine erişimleri var mı?" diye sordu.

Bazıları ise çarşaflardan renk geçişi olabileceği için koyu renkli kumaştan kaynaklanabileceğini belirtti. Bir Reddit kullanıcısı ise Old Navy marka kot pantolon aldığını ve bunun her şeyi lekelediğini dile getirdi. Kadın ise buna cevaben kendisinin ve kocasının kot pantolon giymediğini ifade etti.

Kadın gelen bu yorumun ardından kocasına ait banka hesabının harcama geçmişine bakıp belirtilen markadan kot pantolon alıp almadığını kontrol etti. Kocasının kendisini daha önce aldattığı için davranışlarından her zaman şüphelendiğini dile getiren kadın, "Yorumu okuduktan sonra gergin bir şekilde gülümsedim. Olası bir ilişki konusunda zaten şüphelerim vardı. Kocamın sosyal medya hesabına bakınca kot giyen bir kadından gelen mesajları gördüm. Kedimi alıp ailemin evine döndüm. Kocamdan boşanmayı planlıyorum" ifadelerine yer verdi.