Evlat edindiği çocuğu maymunla takas etti! Birçok çocuğa koruyucu annelik yaptığı da öğrenildi

ABD'nin Teksas eyaletinde 70 yaşındaki bir kadın evlat edindiği çocuğu, maymun ile takas etti. Üstelik kadının hayatı boyunca birçok çocuğa koruyucu annelik yaptığı, bu çocuklara da kötü muamelede bulunduğu ortaya çıktı.

ABD'de dehşete düşüren bir olay gün yüzüne çıktı. Teksas eyaletinde yaşayan 70 yaşındaki bir kadının evlat edindiği çocuğu egzotik hayvan koleksiyonu uğruna maymun ile takas ettiği anlaşıldı. Brenda Deutsch isimli kadının hayatı boyunca birçok çocuğa da koruyucu annelik yaptığı ya da evlat edindiği, bu çocuklara da istismarda bulunduğu, ihmal ve çocuğu tehlikeye atma gibi suçlar işlediği ortaya çıktı.

'SİSTEMATİK BİR ZAAF'

Polis, kadının 10 yılı aşkın süredir yaklaşık 200 çocuğa koruyucu annelik yaptığı ya da evlat edindiğini düşünüyor. The Mirror'ın haberine göre, Savcı Mike Wood, çocukların bazılarının fiziksel ve duygusal istismara maruz kaldığını, en az 2 görgü tanığı olduğunu açıkladı. Wood, “Kulağa ne kadar çılgın gelirse gelsin, geçmişte birkaç insan kaçakçılığı vakamız olmuştu. Dolayısıyla bunu da ciddi bir şekilde ele alıyoruz… Durumun bu olduğunu söyleyen en az iki görgü tanığı var” dedi. Ayrıca 'sistematik bir zaaf' olduğuna da inanıldığı, bu durumun da inceleneceği belirtildi.

Savcılık ofisinden yapılan açıklamada, emekli olduğu belirtilen Deutsch'a daha fazla suçlama yöneltilmesinin beklendiği açıklandı.