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 | Berrak Arican

Plajda güneşlenirken üzerinden cip geçti: Başımın üzerinden geçen lastikle uyandım

ABD'nin Florida eyaletinde bir plajda güneşlenen adamın üzerinden bir cip geçti. Huzur içinde güneşlendiği sırada çığlık çığlığa kalan adam yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Plajda güneşlenirken üzerinden cip geçti: Başımın üzerinden geçen lastikle uyandım
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 09:51

Coleson Janey, Florida'daki Ormond Plajı'nda güneşin tadını çıkarırken akılalmaz bir olay meydana geldi. Wrangler marka bir cip, başının ve vücudunun üzerinden geçti. Huzur içinde güneşlenirken çığlık çığlığa kaldığını söyleyen Janey, şans eseri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.

Plajda güneşlenirken üzerinden cip geçti: Başımın üzerinden geçen lastikle uyandım

''BAŞIMIN ÜZERİNDEN GEÇEN LASTİKLE UYANDIM''

Hastane yatağından başına neler geldiğini anlatan Janey, ''Sanırım bir süre uyudum ve ardından başımın üzerinden geçen lastikle uyandım'' dedi. Canının çok yandığını söyleyen Janey, ''Sadece çığlık atıyordum. Avazım çıktığı kadar bağırıyordum, cinayet çığlıkları atıyordum elbette çünkü çok acı çekiyordum." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Plajda güneşlenirken üzerinden cip geçti: Başımın üzerinden geçen lastikle uyandım

ŞERİTTEN ÇIKIP EZDİ

New York Post'un haberine göre, polis ise park yerine geri geri girmeye çalışan bir kişinin şeritten çıktığını ve plajda güneşlenen Janey'in üzerinden geçtiğini açıkladı. Doktorlar ise Janey'in ucuz atlattığını, ön kolunda kırıklar olduğunu, titanyum takılması gerektiğini, yüzünde ve vücudunda da morluklar olduğunu belirtti.

Plajda güneşlenirken üzerinden cip geçti: Başımın üzerinden geçen lastikle uyandım

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde bekleyen ve müfettişlerle işbirliği yapan cip sürücüsünün dikkatsiz araç kullanmaktan ceza aldığını belirten polis memurları, sürücünün alkollü olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını kaydetti.

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