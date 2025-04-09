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 | Berrak Arican

Migren zannetti ölümcül hastalık çıktı! Şimdi herkesi bu belirtiler konusunda uyarıyor

ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşayan Susan Ash, ışık parlamaları, baş ağrıları, görme bozuklukları gibi belirtileri migren zannetti fakat ölümcül hastalık çıktı. Ash, şimdi hem hastalıkla mücadele ediyor hem de farkındalık oluşturmak için çabalıyor.

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Migren zannetti ölümcül hastalık çıktı! Şimdi herkesi bu belirtiler konusunda uyarıyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 16:00

Susan Ash'in 24 yaşında anne olduktan sonra senelerdir var olan şikayetleri daha da arttı. Baş ağrıları, görme bozuklukları, ışık parlamaları gibi belirtileri migrene ve strese bağlayan Ash, doğumdan 3 ay sonra ise bir anda fenalaştı ve baygınlık geçirdi.

Migren zannetti ölümcül hastalık çıktı! Şimdi herkesi bu belirtiler konusunda uyarıyor

BEYİN TÜMÖRÜ TEŞHİSİ

Acil olarak hastaneye kaldırılan Ash'e beyin tümörü teşhisi konuldu. Tümör, Ash'in sol oksipital lobunda bulunuyordu. Kanserli olmayan hücre, hamilelikte hormonel değişimlerin tümörü tetikleyerek nöbet başlatmış olabileceği düşünülüyor.

Migren zannetti ölümcül hastalık çıktı! Şimdi herkesi bu belirtiler konusunda uyarıyor

Dailymail'inm haberine göre Ash, migrene ve strese bağladığı şikayetlerin aslında gençliğinden beri var olduğunu fakat üzerine gitmediğini itiraf etti. Ameliyata alınan Ash'in sağ gözünde görme kaybı olabileceği açıklandı. Ayrıca nöbetler geçirmeye başladı ve araç kullanamaz hale geldi.

Migren zannetti ölümcül hastalık çıktı! Şimdi herkesi bu belirtiler konusunda uyarıyor

BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN!

Susan Ash, şimdilerde bir yandan hastalıkla mücadele ediyor bir yandan da bu belirtilerin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Ash, yaşadıklarını, "Korku, kaygı, üzüntü ve umut bir arada… Ama asıl hedefim kimsenin bu süreçte yalnız olmadığını hissettirmek" sözleriyle tanımladı.

Migren zannetti ölümcül hastalık çıktı! Şimdi herkesi bu belirtiler konusunda uyarıyor
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ETİKETLER
#hamilelik
#migren
#hastalık
#beyin tümörü
#sağlık
#görme kaybı
#Farkındalık
#Nöbet
#Hormonel Değişim
#Dünya
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