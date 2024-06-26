Evlat edindikleri 5 çocuğu köle gibi kullandılar! Korku evindeki tüm gerçekler gün yüzüne çıktı
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde zengin çiftin evlat edindiği 5 çocuğu köle gibi kullandıkları ortaya çıktı. Çocuklar için adeta bir korku evine dönüşen yerde, çocukların ahır gibi bir yerde tutulduğu öğrenildi.
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde oldukça varlıklı bir çift olan 63 yaşındaki Donald Ray Lantz ile 62 yaşındaki eşi Jeanne Kay Whitefeather, yaşları 5, 6, 9, 11 ve 14 arasında değişen 5 'siyahi' çocuğu evlat edindi. Zengin çift, lüks malikanelerinin bulunduğu arsanın uzak bir bölgesine ahır gibi bir barınak yapıp, çocukları burada tuttu.
''ÇOCUKLAR KÖLE GİBİ KULLANILDILAR''
İkili hakkında soruşturma açıldı ve yetkililer, çocukların lüks malikanede çalışmaya zorlandıklarını, "Irkları dolayısıyla temelde köle gibi kullanıldılar" ifadeleriyle açıkladı.
Barınakta ışık, gıda ve su olmadığı ortaya çıkarken kamera ile çocukların izlendiği öğrenildi.
YALAN SÖZLERLE KENDİNİ SAVUNDU
Whitefeather, hakim karşısında kendini şu sözlerle savundu:
"Çocuklar bir ergen evinde kalıyordu. Kendileri de orada kalmak istiyordu biz onları zorla oraya kapatmadık.''
DURUŞMA ERTELENDİ
Olayla ilgili yargı süreci devam ederken duruşma 9 Eylül'e ertelendi.
Öte yandan çiftin 5 dönümlük arsada bir evleri olduğu ayrıca 80 dönümlük bir başka mülklerinin de olduğu belirtildi.