Evlat edindikleri 5 çocuğu köle gibi kullandılar! Korku evindeki tüm gerçekler gün yüzüne çıktı

26 Haziran 2024 14:43 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:03

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde oldukça varlıklı bir çift olan 63 yaşındaki Donald Ray Lantz ile 62 yaşındaki eşi Jeanne Kay Whitefeather, yaşları 5, 6, 9, 11 ve 14 arasında değişen 5 'siyahi' çocuğu evlat edindi. Zengin çift, lüks malikanelerinin bulunduğu arsanın uzak bir bölgesine ahır gibi bir barınak yapıp, çocukları burada tuttu.

''ÇOCUKLAR KÖLE GİBİ KULLANILDILAR''

İkili hakkında soruşturma açıldı ve yetkililer, çocukların lüks malikanede çalışmaya zorlandıklarını, "Irkları dolayısıyla temelde köle gibi kullanıldılar" ifadeleriyle açıkladı.

Barınakta ışık, gıda ve su olmadığı ortaya çıkarken kamera ile çocukların izlendiği öğrenildi.

YALAN SÖZLERLE KENDİNİ SAVUNDU

Whitefeather, hakim karşısında kendini şu sözlerle savundu:

"Çocuklar bir ergen evinde kalıyordu. Kendileri de orada kalmak istiyordu biz onları zorla oraya kapatmadık.''

DURUŞMA ERTELENDİ

Olayla ilgili yargı süreci devam ederken duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

Öte yandan çiftin 5 dönümlük arsada bir evleri olduğu ayrıca 80 dönümlük bir başka mülklerinin de olduğu belirtildi.