Evlenmezseniz işten kovulursunuz! Çinli şirket bekar çalışanları tehdit etti, hükümet devreye girdi

Çin'deki bir şirket evlilik oranlarını arttırmaya yönelik ilginç bir uygulamayı çalışanlarına duyurdu. Bekar veya boşanmış kişilere yapılan tehdit tepki çekti. Hükümet şirketin duyurusu sonrası devreye girdi.

Çin'deki bir şirket, Eylül ayına kadar evlenmeyen, bekar ve boşanmış çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit ettikten sonra tepkilerin odağı oldu. Çin'in doğusunda bulunan Shandong eyaletinde bulunan Shuntian Chemical Group, çalışanları arasındaki evlilik oranını artırmak amacıyla geçen ay bu uygulamayı duyurdu.

‘’EVLENMEYEN İŞTEN ÇIKARILACAK’’

1.200'den fazla çalışanı bulunan şirket, boşanmış olanlar da dahil olmak üzere 28 ila 58 yaş aralığındaki bekar çalışanlarına, 30 Eylül'e kadar "kişisel evlilik sorunlarınızı çözün" diye bir duyuru yaptı.

HÜKÜMET DEVREYE GİRDİ

Global Times ve Beijing News gibi devlet destekli gazetelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda gazetenin sosyal medyada paylaştığı duyuruda, evlilik sorunları birinci çeyrekte çözülmezse öz değerlendirme yazılacak, ikinci çeyreğe kadar çözülmezse şirket değerlendirme yapacak ve üçüncü çeyrekte evlenme gerçekleşmezse iş sözleşmesi feshedilecekti.

Çalışanlara duyurunun Çin'in iş hukuku ve iş sözleşmesi hukukunun ilgili hükümlerini ihlal ettiği belirtildi. Hükümetin konuya dahil olarak bu uygulamanın önüne geçtiği açıklandı.