Kendi isteğinizle işten ayrılırken kıdem tazminatınızı unutmayın! 7000 prim günü ile alınabilir

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar için kıdem tazminatı hakkı bulunuyor. 7000 günle kıdem tazminatı alabilmek için bilmeniz gerekenler tek tek sıralandı. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi, sigorta başlangıç tarihine göre değişen yaş dışındaki asgari emeklilik koşullarını yerine getirdiğinde kıdem tazminatı alabilir. İşte 7000 prim günü detayı.

Emeklilik öncesi kıdem tazminatı hakkı detayları belli oldu. Sigortalı çalışanlar dikkat. 7000 prim günü ile kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. İşte 7000 prim günü tamamlayanlar için kıdem tazminatı rehberi.

SİGORTALI ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR İÇİN 7000 GÜN KURALI

Habertürk'te yer alan habere göre, ilk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 sonrası başlayanlardan bazıları 7000 prim gününü doldurduklarında kendi istekleriyle işten ayrılınca kıdem tazminatı alma hakkı elde ediyor. Burada, işçiler açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na sosyal sigorta prim bildiriminin yapılmış olması detayı önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

İŞ AKDİNİ SONLANDIRMADAN ÖNCE KIDEM TAZMİNATINI NASIL TALEP EDERSİNİZ?

İşçinin çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdinin emeklilik nedeniyle veya işverence haklı bir nedene dayalı olmadan sona erdirilmesi gerekir. Ayrıca, erkek işçilerin askerlik, kadın işçilerin evlilik nedeniyle iş akdini feshetmesi halinde kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

Bir işçi, kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdini haklı bir sebeple sonlandırması gerekir. Ancak, işçi iş akdini haklı bir neden olmaksızın feshederse, kıdem tazminatını alabilmesi için yaş dışındaki asgari emeklilik koşullarını yerine getirmelidir.

7000 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

İşçiler için kıdem tazminatına hak kazanabilmek için yaş dışındaki emeklilik koşulları şu şekildedir:

8 Eylül 1999'dan Önce Sigortalı Olanlar:

15 yıl sigortalılık süresi

3600 prim günü

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası Sigortalı Olanlar:

25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü

Veya sadece 7000 prim günü

30 Nisan 2008 Sonrası Sigortalı Olanlar:

4600 ile 5400 prim günü arasında değişen süreler

Sigortalı Çalışmaya 30 Nisan - 31 Aralık 2008 Arası Başlayanlar:

4600 prim günü (her yıl 100 gün artar)

Kıdem Tazminatı İçin Gereklilikler:

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalıysanız, ya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi ya da sadece 7000 prim günü tamamlamalısınız.

7000 prim günü tamamladıysanız, SGK’dan kıdem tazminatı yazısı almanız gerekir.

SGK yazısını aldıktan sonra işverene yazılı başvuru yaparak kıdem tazminatını talep edebilir ve iş akdini sonlandırabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular Kıdem tazminatı nedir, kimler alabilir? Kıdem tazminatı hakkı, aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olan çalışanlara tanınır. Bir yıllık çalışma süresini doldurmayan çalışanlar kıdem tazminatı alamaz.