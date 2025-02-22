Altında 8 haftalık yükselişin arkasındaki gerçeği açıkladı! Harekete geçtiler: Değerini artıran 750 milyar dolarlık fark

Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve küresel ekonomik belirsizlikler, değerli metallerden altın ve gümüş fiyatlarını ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları, küresel piyasada ve yerel piyasa koşullarında artan taleple birlikte 8 haftadır yükseliyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, 'Trump yönetimi de altındaki bu yükselişi doğruladı' diyerek bu yeniden değerleme ile ortaya çıkacak 750 milyar dolarlık fark, Amerika'nın borcunu çevirmesine yardımcı olacak açıklamasında bulundu.

Altın, jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Ons altın, küresel piyasalarda 2920 dolar seviyelerine ulaşarak rekor kırarken, gram altın Türkiye'de 3530 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 5760 TL, yarım altın 11.500 TL, tam altın ise 29.700 TL civarına satılıyor. Borsada ise son iki aydır dar bir bantta hareket görülüyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, borsanın 9500 ile 10.250 arasında sıkıştığını ifade etti. Öte yandan ABD'nin hazinesindeki altınlarını yeniden değerleme planını açıkladı.

ALTIN FİYATLARINDA 8 HAFTALIK YÜKSELİŞ

TGRT Haber TV'ye konuşan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, şu açıklamalarda bulundu;

"Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve artan belirsizlikler, değerli metal olan altına yarıyor. Altın, 8 haftadır süren yükselişini sürdürüyor. Amerika, hazinesindeki altınları yeniden değerlemeyi planlıyor.

ALTININ DEĞERİNİ ARTIRAN 750 MİLYAR DOLARLIK FARK

Bu yeniden değerleme, daha yüksek bir fiyatla yapılacak ve ortaya çıkacak 750 milyar dolarlık fark, Amerika’nın borcunu çevirmesine yardımcı olacak. Eski Başkan Trump da bu durumu doğruladı. Altındaki son fiyat artışlarının bu yeniden değerleme ile ilgili.

GÜMÜŞTE KISMİ DÜŞÜŞ

Altından sonra yükselişini sürdüren gümüş, son dönemde kısmi düşüşler yaşıyor. Gümüşün ons fiyatı 3,75 dolar seviyelerinden işlem görmekte, iç piyasada ise gram gümüş 38,38 TL’den satılmakta.

BORSADAKİ DURAKLAMA DEVAM EDİYOR

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, son iki aydır borsanın dar bir bantta sıkıştığını belirtti.

"Borsa, 9500 ile 10.250 arasında dar bir alanda hareket ediyor. Borsa ne yükseliyor ne de düşebiliyor. Bu nedenle piyasaların bir yön kırılmasını bekliyorum.

Yüksek faizler ve yabancı yatırımcıların bilançolarda toparlanma beklemesi nedeniyle borsada ciddi bir yükseliş ivmesi yaşanmadı."