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 | Kübra Çelepi

Altın yatırımında yeni taktik! İslam Memiş açıkladı: Paketli 1 gram altın tüyosu kar ettirecek

Finans Analisti İslam Memiş, yaz ayları ve 2025 yıl sonu için altın tahminini duyurdu. "Altın tarafında tekrar işçilik geldi" diyen uzman, altında balon fiyatlamalara dikkat çekti. Altın alacaklara kar ettirecek tüyoyu da veren İslam Memiş, 'mantıklı hareketler yapın' diyerek uyardı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 12:24

Altın fiyatları için beklentiler yükselmeye başladı. Ons altın ABD'den gelen haber akışıyla 2.900 dolar psikolojik seviyesinin üzerinde fiyatlanırken, altın gram fiyatının geleceği seviye de altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. "Altın fiyatlarında balon fiyatlama var" yatırımcıya kar ettirecek altın uyarılarıyla geldi.

2025 YIL SONU ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

İslam Memiş'ten yaz ayları ve 2025 yıl sonu için altın tahmini geldi. Açıklamaları şöyle;

"Hazır ons altın tarafında şu an da 2.948 dolar seviyesi var. İşte gram altın serbest piyasada şu an itibariyle 3.562 lira seviyesinde.

GRAM ALTIN 4500 TL OLACAK

Ekim ve kasım ayında 2025 yılında gram altının ons altının nereye gideceğini defalarca söyledim. 3050-3080 dolar bu yıl içinde takip edeceğimiz seviyeler. Yaz aylarına kadar 3.700-3.800 lira gram altın tarafında yılın ikinci yarısında 4.000-4.500 lira aralığı.

ONS ALTINDA BALON FİYATLAMA

Altın tarafında tekrar işçilik geldi. Ocak ayında bin dolar olan işçilikler bugün bir kilogram külçe altın işçiliği 2.800 dolara kadar yükseldiğini gördük. Birinci sebebi, talep. İkinci sebebi ise kota uygulaması. İthalat yasağı devam ettiği için bu işçilikler tekrar geri geldi. Şimdi zaten altın fiyatlarında balon fiyatlama var. Ons altın tarafındaki balon fiyatlamaya yaklaşmıyoruz ve kenarda beklemeye devam ediyoruz.

ALTIN ALIRKEN MANTIKLI BİR HAREKET YAPIN

Altın alırken kazanmak gibi bir tüccar mantığıyla hareket etmek lazım. En azından koşa koşa altın almaya giderken madem mantıklı bir hareket yapın. Paketli gram altınları 3.570 lira seviyesinden alıyorsunuz. Yüklü alım yapacak olan arkadaşlarımıza özellikle paket altınları tercih etmesi, şu anda külçe işçiliklerden daha önemli. O bir kiloluk altının işçiliği daha fazla olduğu için paket gramlar almak daha avantajlı. Bugün altın alacak olsaydım kesinlikle külçe altın almazdım. Paketli gram altın alırdım. Paketli altınları alırsanız yarın bir gün işçilikten daha az zarar gedersiniz."

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