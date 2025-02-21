Orta gelirliye Emlak Konut, dar gelirliye TOKİ: İslam Memiş 'Yeni bir şans' diyerek tarih verdi! 'Bekleyin'

Emlak Konut, orta gelirli vatandaşlar için konut müjdesini açıkladı. Peşinatsız ve düşük faizli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatı duyuruldu. 60 ay vadeye kadar faiz oranlarının oldukça düşük tutulduğu bu fırsat orta gelirliye ilaç olurken dar gelirli vatandaşlar için müjdeyi de İslam Memiş açıkladı. Dar gelirlilerin hayallerindeki eve bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak fırsatın TOKİ tarafından yakın süreçte açıklanacağını aktaran finans analisti İslam Memiş, hem konut hem de altın için 'Bekleyin' uyarısında bulundu.

Emlak Konut, orta gelirli aileler için ev sahibi olmayı daha erişilebilir kıldı. Müjde geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 25 projede 4500 bağımsız bölüm, peşinatsız ve düşük faiz oranlarıyla satışa sunulacak. Orta gelirliye hitap eden bu proje İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 60 ay vadeli, azalan taksitli ödeme planlarıyla ev sahibi yapacak. Dar gelirliler için de yaz aylarında TOKİ'nin müjdeyi duyurması bekleniyor. 'Hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürme fırsatını kaçırmayın' diyen İslam Memiş, TOKİ'yi bekleyin uyarısında bulundu.

BU HAFTA HEM GERGİNLİK HEM DE FIRSATLAR KAPIDA

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Emlak Konut projesinde orta gelirli vatandaşlar için başlatılan konut kampanyası duyuruldu. Geçen hafta ifade etmiştim,yerinde incelemeler yapmıştım, hem de sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Emlak Konut Genel Müdürlüğü de kampanyanın detaylarını açıkladı. Bu kampanyada İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 25 projede toplamda 4.500 bağımsız bölüm satışa sunuluyor. Üç farklı model belirlendi.

Birinci modelde; peşinatsız, azalan taksitle 60 ay vade ve 0,99 faiz oranıyla konut sahibi olabilirsiniz. İkinci modelde; ilk yıl ödemesiz, 60 ay vade ve 1,29 vade farkıyla konut alabilirsiniz. Üçüncü modelde ise Emlak Katılım Bankası ile peşin ya da peşinsiz 120 ay vadeli konut kredisiyle başvuru yapabilirsiniz. Başvurular için son tarih ise 23 Mart 2025.

ORTA GELİRLİ AİLELER İÇİN UYGUN FİYATLI EVLER

Örnek vermek gerekirse, 5,5-6 milyon TL’den başlayan fiyatlarla 2+1, 1+1, 3+1 modelleri mevcut. Bu kampanyaya şartları uygun olan orta gelirli vatandaşlarımızın başvurmalarını şahsen önemsiyorum.

Alt gelir grubu ile ilgili TOKİ tarafından bir kampanya başlatılacağı Haziran ayında duyurulacak. Bu kampanyanın satışları büyük ihtimalle 2025 yılının sonlarına doğru gerçekleşecek. 5 yıl içinde 100.000 sosyal konut projesi açıklanacak. Alt gelir grubu için TOKİ projeleri beklenmeli.

DAR GELİRLİ TOKİ PROJELERİNİ BEKLEMELİ

Sosyal medyada ise bazen, "Orta gelir grubu alıyor, biz alamıyoruz" gibi yorumlar yapılmakta. Bu tarz eleştiriler gerçeği yansıtmıyor. Emlak Konut'un kampanyası özellikle orta gelir grubu için yapılmış olup, alt gelir grubu TOKİ projelerini beklemeli. Örneğin, üst gelir grubunda da çok yüksek fiyatlarla satılan villalar ve daireler bulunuyor. Göktürk'teki bir projede villalar 146 milyon TL'ye satılıyor. Bu tür fiyatlar ise üst gelir grubunun tercihi.

Herkes gelirine göre kampanyalardan faydalanır ve bu kampanyalar Türkiye’de yıllardır var. Emlak Konut'un projeleri, prim yapma potansiyeli açısından Arnavutköy gibi bölgelerde oldukça değerli.

BORSA İSTANBUL MAYIN TARLASI

Diğer yandan, TÜSİAD üyelerinin gözaltı kararı ile ilgili kişisel görüşümü paylaşmak gerekirse, bu tür görüntülerin Türkiye ekonomisine olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ekonomik açıdan baktığımda, bu gibi gelişmelerin piyasalara zarar vereceğini ifade ediyorum. Dün borsada görülen satışlar bunun bir göstergesidir. Eğer 9800 puan seviyesi aşağı kırılırsa, 9600-9500 puan seviyelerine kadar düşüş olabilir.

Borsa ile ilgili olarak, 2024 yılı içerisinde anayasa tartışmaları ve erken seçim kararları gibi konular gündemde olacak ve piyasalar bu konulardan etkilenebilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.

ALTIN ALMAYI ŞU AN İÇİN ÖNERMİYORUM

Altın fiyatlarıyla ilgili olarak, Ocak ayında 1.000 dolar civarında olan işçilik fiyatları şu anda 2.400-2.800 dolara kadar yükseldi. 2024 yılı içerisinde altın fiyatlarının 3.050-3.080 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyorum. Gram altın şu an serbest piyasada 3.562 TL civarında işlem görüyor. Bu yıl gram altının 3.700-3.800 TL seviyelerine çıkması bekleniyor. Ancak, ben altın almayı şu an için önermiyorum. Dolar pozisyonumuzu koruyarak, doğru zamanı beklemekteyim.

TARIM EMTİALARI BU YIL BORSADAN FAZLA KAZANDIRACAK

Gümüş fiyatları ise 33-35 dolar civarında işlem görüyor. Yıl içerisinde gümüşün fiyatının 40 doların üzerine çıkması bekleniyor. Borsa tarafında ise düşüşler devam edebilir, ancak yıl sonuna kadar 11.800-12.000 puan seviyeleri görülebilir. Tarım emtiaları ise bu yıl borsadan daha fazla kazandırabilir. Tarım emtialarıyla ilgili olarak, özellikle 2025 yılında kazanç sağlayan bir yatırım aracı olacağına inanıyorum.

PETROL VE BİTCOİN BEKLENTİLERİ

Brent petrol fiyatı ise 75,80 dolar seviyelerinde ve 72 dolara kadar geri çekilme bekleniyor. Bitcoin, şu an 969.000 dolar seviyesinde ve ilerleyen dönemde 103.000-104.000 dolar seviyelerine çıkması bekleniyor.

DOLAR EURO PARİTESİ GERİLEYECEK

Dolar kuru 36,32 TL seviyelerinde, Euro/Dolar paritesi ise 1,0450 seviyelerinde işlem görmekte. Euro/Dolar paritesinin ilerleyen günlerde 1,0430 seviyelerine kadar gerileyebileceğini, ardından tekrar 1,650 seviyelerine yükselebileceğini öngörüyorum."

Sıkça Sorulan Sorular Toki sosyal konut Projesi ne zaman başlayacak? TOKİ'nin sosyal konut projeleri için başvuru tarihleri henüz belirlenmiş değil. Ancak, Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, başvuru süreci 2025'in ilerleyen dönemlerinde duyurulacak