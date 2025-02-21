TÜİK açıkladı: İstihdam artarken çalışılan saatlerde düşüş! Ücretler yüzde 72,7 arttı

TÜİK, İşgücü Girdi Endeksleri, Ekim-Aralık, 2024 verilerini duyurdu. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,3 azalırken brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 72,7 arttı.
TÜİK verilerine göre, istihdamda artış, çalışma saatlerinde düşüş gerçekleşti. 2024 IV. çeyrek ücret artışı ve istihdam verileri belli oldu. 2024 IV. çeyrek işgücü endekslerinde sektörel farklılıklar dikkat çekti. İşte veriler.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,8 azaldı, inşaat sektöründe %5,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %4,0 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,8 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,7 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %72,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %70,4, inşaat sektöründe %69,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %74,6 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,6 azaldı, inşaat sektöründe %0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,7 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,2 arttı, inşaat sektöründe %0,7 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde 2,3 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %12,6, inşaat sektöründe %6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %11,8 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %75,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %80,9, inşaat sektöründe %69,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %73.6 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %73,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %77,2, inşaat sektöründe %68,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %71,7 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %88,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %99,9, inşaat sektöründe %74,8, ticaret-hizmet sektörlerinde %83,8 arttı.
ÇEYREKLİK VERİLER;
Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %10,3 arttı
Saatlik kazanç endeksi çeyreklik %10,3 arttı
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %10,0 arttı.