TÜİK açıkladı: İstihdam artarken çalışılan saatlerde düşüş! Ücretler yüzde 72,7 arttı

TÜİK, İşgücü Girdi Endeksleri, Ekim-Aralık, 2024 verilerini duyurdu. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,3 azalırken brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 72,7 arttı.

TÜİK verilerine göre, istihdamda artış, çalışma saatlerinde düşüş gerçekleşti. 2024 IV. çeyrek ücret artışı ve istihdam verileri belli oldu. 2024 IV. çeyrek işgücü endekslerinde sektörel farklılıklar dikkat çekti. İşte veriler.

İSTİHDAM ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 2,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,8 azaldı, inşaat sektöründe %5,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %4,0 arttı.

İSTİHDAM ARTARKEN ÇALIŞILAN SAATLERDE DÜŞÜŞ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,8 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,7 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %72,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %70,4, inşaat sektöründe %69,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %74,6 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,6 azaldı, inşaat sektöründe %0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,7 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,2 arttı, inşaat sektöründe %0,7 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde 2,3 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 11,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %12,6, inşaat sektöründe %6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %11,8 arttı.

SAATLİK KAZANÇ VE MALİYET ENDEKSLERİ YÜKSELİYOR

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %75,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %80,9, inşaat sektöründe %69,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %73.6 arttı.

SANAYİ, İNŞAAT VE TİCARET-SEKTÖRLERİNDE FARKLI YÜKSELİŞLER

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %73,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %77,2, inşaat sektöründe %68,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %71,7 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞINDAKİ MALİYET YÜZDE 88,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %88,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %99,9, inşaat sektöründe %74,8, ticaret-hizmet sektörlerinde %83,8 arttı.

ÇEYREKLİK VERİLER;

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %10,3 arttı

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik %10,3 arttı

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %10,0 arttı.

Sıkça Sorulan Sorular TDK işgücü nasıl yazılır? Ekonomi terimi olarak da etkin nüfus içinde yer alan, cari ücret düzeyinde ve çalışma koşullarında çalışanlarla işsizlerin toplamı anlamına gelen bu sözcük bitişik olarak yazılmamalıdır. Yani “İş gücü mü işgücü mü?” diyen kişilere bu kelimenin içerdiği 2 sözcüğün ayrı olarak yazılması gerektiği belirtilmelidir