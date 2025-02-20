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 | Kübra Çelepi

Yıl sonu faiz ve dolar TL beklentisi! S&P Türkiye’ye ilişkin son tahminlerini açıkladı

S&P, Türkiye’de 2025 yıl sonu faiz ve dolar TL tahminini açıkladı. Dolar fiyatı tahmini sabit kaldı. S&P, Türkiye içinse faiz indirimi bekliyor. İşte S&P’den kritik faiz ve dolar TL revizyonu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 16:00

Türkiye ekonomisi için beklentiler gelmeye devam ediyor. Son olarak S&P'den yıl sonuna ilişkin faiz ve dolar/TL tahmini geldi.

DOLAR TL TAHMİNİ SABİT KALDI

Faiz ve kur beklentilerini güncelleyen Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’ye ilişkin son tahminlerini şöyle duyurdu;

S&P, dolar/TL tahminlerinde ise herhangi bir değişiklik yapmadı. 2025 yıl sonu için dolar/TL beklentisini 42 lira olarak sabit kaldı. , 2026 yılında kurun 47 lira, 2027'de ise 52 lira olacağını tahmin etti.

FAİZ HAREKETLERİ İÇİN REVİZE

S&P, Türkiye’de 2025 yıl sonu faiz tahminini yüzde 35’ten yüzde 32,5’e revize etti. 2026 yılı için politika faizi tahminini yüzde 20, 2027 yılı için ise yüzde 15 oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 Türkiye ekonomisini neler bekliyor?
OECD, Türkiye ekonomisinde 2025 yılına ilişkin büyüme tahminini 0,1 puan aşağı yönlü revizeyle yüzde 3,1 olarak belirledi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ekonomik büyümenin, büyüme itici güçlerinin yeniden dengelenmesi ve yatırımcı güvenindeki artışla 2025'te yüzde 3'e çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi
ETİKETLER
#Kredi Faiz Oranları
#Dolar/tl
#Ekonomi
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