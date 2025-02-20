Yıl sonu faiz ve dolar TL beklentisi! S&P Türkiye’ye ilişkin son tahminlerini açıkladı

S&P, Türkiye’de 2025 yıl sonu faiz ve dolar TL tahminini açıkladı. Dolar fiyatı tahmini sabit kaldı. S&P, Türkiye içinse faiz indirimi bekliyor. İşte S&P’den kritik faiz ve dolar TL revizyonu.

Türkiye ekonomisi için beklentiler gelmeye devam ediyor. Son olarak S&P'den yıl sonuna ilişkin faiz ve dolar/TL tahmini geldi.

DOLAR TL TAHMİNİ SABİT KALDI

Faiz ve kur beklentilerini güncelleyen Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’ye ilişkin son tahminlerini şöyle duyurdu;

S&P, dolar/TL tahminlerinde ise herhangi bir değişiklik yapmadı. 2025 yıl sonu için dolar/TL beklentisini 42 lira olarak sabit kaldı. , 2026 yılında kurun 47 lira, 2027'de ise 52 lira olacağını tahmin etti.

FAİZ HAREKETLERİ İÇİN REVİZE

S&P, Türkiye’de 2025 yıl sonu faiz tahminini yüzde 35’ten yüzde 32,5’e revize etti. 2026 yılı için politika faizi tahminini yüzde 20, 2027 yılı için ise yüzde 15 oldu.