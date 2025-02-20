FED tutanakları yayınlandı! Enflasyonda daha fazla kazanç beklentisi

Fed FOMC tutanakları nedir?

FOMC tutanakları, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının ayrıntılı bir kaydıdır ve her toplantıdan üç hafta sonra yayınlanır. Tutanaklar, komitenin tüm üyelerinin para politikası duruşları ve bireysel üyelerin USD ve diğer menkul kıymetlerin değerini nasıl gördükleri hakkında daha özlü içgörüler sunar.