FED tutanakları yayınlandı! Enflasyonda daha fazla kazanç beklentisi

Federal Rezerv, 29 Ocak'ta sona eren faiz belirleme komitesinin iki günlük toplantısının tutanakları yayımlandı. Fed, faiz oranlarını tekrar düşürmeye karar vermeden önce "enflasyonda daha fazla ilerleme" görmek istiyor. Bazı yetkililer, Fed'in oranları daha fazla düşürmesine gerek kalmayabileceğini bile öne sürdü.
ABD Merkez Bankası Fed toplantısının tutanaklarında, "Birçok katılımcının, ekonominin güçlü kalması ve enflasyonun yüksek seyretmesi halinde komitenin politika faizini kısıtlayıcı bir seviyede tutabileceğini belirttiği" vurgulandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri faiz oranlarında ayarlama yapma konusunda ihtiyatlı davranmaya devam ediyor. Tutanaklarda, herhangi bir değişiklik yapmadan önce enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği vurgulandı.
FOMC toplantı tutanaklarında, "Katılımcılar, ekonominin maksimum istihdama yakın kalması durumunda, federal fon oranı hedef aralığında ek ayarlamalar yapmadan önce enflasyonda daha fazla ilerleme görmek isteyeceklerini belirttiler" ifadeleri yer aldı.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri , Ocak ayındaki toplantıda politika faizinin yüzde 4,25-4,5 aralığında sabit tutulması yönünde karar almıştı.