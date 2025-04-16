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 | Berrak Arican

Evsiz adama piyango vurdu ilk cümlesi yürekleri dağladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan evsiz bir adama piyango vurdu. Bileti satın aldığı yerde zengin olduğunu öğrenen adamın ilk cümlesi ''Artık evsiz değilim'' oldu.

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Evsiz adama piyango vurdu ilk cümlesi yürekleri dağladı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 10:52

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sokaklarda yaşayan, evsiz bir adam dükkandan aldığı piyango biletiyle hayallerine kavuşacak. Yıllardır aynı dükkandan bilet alan evsiz adam bir gün yine dükkana geldi ve bileti kazıdığında neye uğradığını şaşırdı.

''ARTIK EVSİZ DEĞİLİM!''

Mağaza müdürü Wilson Samaan, KSBY'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dükkana geldi, kazıdı ve şöyle dedi: 'Aman Tanrım, bu gerçek mi? Dostum, artık evsiz değilim!'. Ben de şöyle dedim: 'Dostum, turnayı gözünden vurdun."

Evsiz adama piyango vurdu ilk cümlesi yürekleri dağladı

İlk başta 100 bin dolar kazandığını zanneden adam aslında 1 milyon dolar kazandığını ise sonradan fark etti. Samaan daha sonra bileti elden teslim etmek için adamı arabasıyla Fresno'ya götürdü. Samaan, sadık müşterilerinden birinin 1 milyon dolarlık ödül kazanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

ÖNCE BİR EV ARDINDAN ARABA ALACAK

Artık zengin olan zengin adam, parayla ilk olarak bir ev almak istediğini ardından ise bir araba için parayı kullanmayı planladığını açıkladı. Sokaklardan kurtulmak için sabırsızlandığını söyleyen adamın 1 milyon dolar kazanma ihtimali ise 2 milyon 47 bin 423'te birdi.

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