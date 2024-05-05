Evsiz olduğunu düşündüğü adama para verdi ve hayatı değişti

05 May 2024 14:57 - Güncelleme : 05 May 2024 15:15

Louisiana'da ünlü bir spor malzemeleri mağazasının sahibi Matt Busbice, bir sabah yangın alarmının çalmasıyla yataktan fırlayıp merdivenlere koştu. Dışarı çıktığında ise alarmın bir yangından değil yanlışlıkla çaldığını öğrendi. Birbirinden uyumsuz kıyafetlerle, dağınık bir halde görünen Busbice, bir fincan kahve alıp, eve çıkacağı sırada yanına bir çocuğun yaklaştığını anlattı.

ÇOCUĞU, SALDIRGAN SANDI

Başına gelenleri CBS'e anlatan Busbice, ''Yavaş yavaş gözlerimi açmaya başladım ve yaklaşık benim boyumda bir çocuk üzerime doğru geliyordu'' dedi. O esnada çocuğun yumruğunu sıktığını düşünen Busbice, çocuğun bir saldırgan olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Fakat 9 yaşındaki Kelvin Ellis, yumruğunu açtı ve Busbice'e 1 dolar uzattı.

Çocuğun kendisine para vermesine şaşırdığını anlatan Busbice, nedenini sorduğunda ise '' Evsizseniz, işte bir dolar'' cevabını aldığını söyledi. Çocuğun her zaman evsiz bir insana yardım etmek istediğini ve sonunda bu fırsatı yakaladığını da dile getirdiğini anlatan Busbice, derinden etkilendiğini bu yüzden çocuğu ödüllendirmek istediğini ifade etti.

ÇOCUĞA BİR SÜRÜ ÖDÜL VERDİ

Spor malzemeleri mağazasından çocuğa bir bisiklet hediye eden Busbice, bir de 40 saniye içinde mağazadan istediği herhangi bir şeyi alabileceğini söyledi. Ayrıca çocuğu bir şeyler atıştırması için evine davet etti ve çocuğun yanındaki babasıyla bağlantı kurduğunu, iletişimde kalacaklarını belirtti.

Busbice, yaşadıklarına dair "Çok uzun zamandır insanlığa bu kadar güvenmemiştim" dedi.

Ellis ise alışveriş çılgınlığının harika olduğunu ancak bu nezaketinden dolayı daha da büyük bir ödül aldığını söyledi.