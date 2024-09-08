F-35 Avrupa'da ilki gerçekleştirdi: Otoyola iniş kalkış yaptı

08 Eylül 2024 14:29 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 14:29

ABD'nin 5. nesil savaş uçağı F-35'ler Avrupa'da ilki gerçekleştirdi. Normalde soğuk savaş yıllarında yapılan otoyol iniş ve kalkış testleri Rusya tehdidine karşı Avrupa'da tekrar başladı. F-35 savaş uçağı otoyol iniş-kalkış testini başardı.

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ABD'nin teknik arızaları ve kazalarıyla gündemde olan F-35 savaş uçağı Avrupa'da ilki gerçekleştirdi. Avrupa’da ilk kez F-35 Lightning II savaş uçakları otoya iniş kalkış yaptı. Eğitim, BAANA 2024 tatbikatı sırasında Finlandiya’da gerçekleştirildi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-35A, 2 Eylül’de Finlandiya Hava Kuvvetleri’nin F/A-18 Hornet savaş uçakları, Hawk jet eğitim uçakları ve Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter Typhoon ile inişini gerçekleştirdi.

UKRAYNA SAVAŞI İLE TEKRAR BAŞLADI

Ukrayna savaşı ile birlikte İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak üzere başvurmuştu. Her ülke de Rusya tehdidine karşı tedbirlerini arttırmak amacıyla tatbikatlara ağırlık verdi.

SOĞUK SAVAŞ YILLARINDA YAPILIYORDU

Normalde soğuk savaş yıllarında sıklıkla yapılan savaş uçaklarının otobanlara iniş ve kalkış eğitimleri, son yıllarda artan Rusya tehditine karşı Avrupa’da yeniden popüler oldu. Eskiden daha çok kuzey Avrupa ülkelerinin katıldığı bu eğitimlere artık ABD Hava Kuvvetleri de yoğun olarak katılıyor.

Son tatbikata aynı zamanda İngiltere’deki en büyük ABD üssü olan Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Lakenheath Üssü’nde konuşlu olan 48’inci filo F-35A ile katıldı.

İniş kalkışlar, ABD’nin Çevik Muharebe Kuvveti (ACE) konseptini sergileyen bu manevra, Finlandiya ile artan işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.