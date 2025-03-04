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 | Murat Makas

F-35 ekipmanları taşınıyor! Türkiye için piyasa araştırılması yapıldı

F-35 Ortak Program Ofisi (JPO), Türkiye’de bulunan F-35 üretim ve test ekipmanlarının ABD’ye taşınması için piyasa araştırması yaptı. Üretim ekipmanlarının sökülmesi ve paketlenmesi için yüklenici firmaların kapısı çalınacak.

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F-35 ekipmanları taşınıyor! Türkiye için piyasa araştırılması yapıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 17:36

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’dan S-400 alan ülkelere karşı yaptırımların hafifleteceğini duyurması sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. F-35 programından çıkarılan Türkiye, Eurofighter Typhoon almaya yöneldi. F-35 üretim grubunda olan Türkiye ABD Savunma Bakanlığına bağlı F-35 Ortak Program Ofisi (JPO)’nden gelen adıma odaklandı.
SavunmaSanayiSt'de yer alan detaylarda F-35 Ortak Program Ofisi (JPO), Türkiye’de bulunan F-35 üretim ve test ekipmanlarının ABD’ye taşınması için piyasa araştırması yaptı. Ekipmanların sökülmesi, paketlenmesi ve taşınması süreci için yüklenici firmalarla iş birliği planlanıyor.

ÜRETİM TEZGÂHLARI HÂLÂ TÜRKİYE’DE

Rapora göre, JPO, 2024 yılı Ekim ayında TUSAŞ’taki F-35 üretim ve testlerinde kullanılan tezgâhların ABD’ye geri getirilmesi için fiyat araştırması gerçekleştirdi. 2024 Kasım ayında yayınlanan raporda JPO, TUSAŞ’tan Northrop Grumman’ın Kaliforniya’daki gövde üretim tesisine F-35 Özel Takımlarının ve Özel Test Ekipmanlarının taşınması ve depolanması için piyasa araştırması yürüttü.

EKİPMANLAR DENİZYOLUYLA TAŞINACAK

JPO’nun gereksinimleri doğrultusunda, Türkiye’de bulunan F-35 üretim tezgahlarının sökülmesi, paketlenmesi, taşınması ve depolanması yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilecek. Sürecin ABD ve uluslararası taşımacılık standartlarına uygun şekilde yürütülmesi planlanıyor.
Raporda, “Yüklenici, F-35 ST/STE’yi Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti (USG) ve uluslararası taşımacılık/nakliye standartları, prosedürleri, yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak taşıyacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Tüm araç-gereçlerin, deniz yoluyla taşınmak üzere konteynerlere yerleştirileceği belirtildi. Ayrıca, taşınacak ekipmanların sökme işleminden depolamaya kadar geçen süreçte muhasebeleştirilmesi ve korunması sağlanacak.

TEKNİK İŞLEM ANKARA'DA

JPO’nun belirttiğine göre, yüklenici firma, sevkiyat süresince ekipmanları uygun şekilde işleyerek sökecek, paketleyecek, işaretleyecek, etiketleyecek ve tüm işlemleri kayıt altına alacak.
Bu kapsamda, özel üreticiye (OEM) ait tasarıma sahip ekipmanlar da dahil olmak üzere, Takım Geri Kazanım Listesi’nde belirtilen Fiber Yerleştirme Mandreli gibi bazı araç-gereçlerin de sökülmesi gerekecek. Söküm işlemlerinin, TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

F-35 kaç saat havada kalabiliyor?
F-35: tek mürettebattan oluşur ve 1.931 km/saat hıza ulaşabiliyor. 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor. 1.667 km – 2.200 km azami uçuş menziline sahip (modeline göre değişiklik gösteriyor) f-35, 8.160 kg kg azami muharebe yüküne sahip.
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