F-35 havalandı, bölgede tansiyon yükseldi! Rus savaş uçaklarından sızma girişimi

ABD ile Rusya arasında tansiyon yeniden yükseldi. ABD Hava Kuvvetleri, NORAD tatbikatları kapsamında 14 Nisan 2025'te Alaska ADIZ yakınlarında yüksek alarm operasyonu sırasında Bering Denizi üzerinde bir Rus Tu-95 bombardıman uçağını ve Su-35 savaş uçağını durdurdu. Rus savaş uçaklarının karşısına 5. Nesil F-35 savaş uçağı çıktı.

SU-35 VE F-35'LER KARŞI KARŞIYA

Global Defense News'te yer alan detaya göre ABD Hava Kuvvetleri tarafından tespit edilen Rus uçakları arasında, nükleer ve konvansiyonel saldırı görevleri için tasarlanmış uzun menzilli uçaklar olan iki Tu-95 “Bear H” stratejik bombardıman uçağı; Tu-95 platformundan türetilen bir deniz devriye ve denizaltı karşıtı savaş uçağı olan bir Tu-142 F/J yer alıyordu.

F-35'LER DURDURDU

Gelişmiş aviyonikler ile çok çeşitli hava-hava ve hava-yer silahlarıyla donatılmış iki Su-35 savaş uçağı da görüldü. Bu uçaklar NORAD'ın gözetleme ağı tarafından tespit edildi ve Alaska'daki üslerden havalanan F-35'ler tarafından durduruldu. Rus uçakları uluslararası hava sahasında kaldı ve ABD veya Kanada egemen topraklarına girmedi.

BENZER OLAY

2025'in başlarında, 18 ve 19 Şubat'ta, NORAD, Bering ve Çukçi Denizleri yakınlarında benzer Rus Tu-95 bombardıman uçakları ve Su-35 avcı uçaklarını takip etti ve durdurulmuştu. Rus avcı uçaklarının R-77 ve R-73 hava-hava füzeleri taşıdığı gözlemlenmişti.

