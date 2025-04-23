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 | Murat Makas

F-35 havalandı, bölgede tansiyon yükseldi! Rus savaş uçaklarından sızma girişimi

Rusya'ya ait savaş uçağının Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) tespit edilerek takibe alındığı belirtilen olaydan yeni detaylar ortaya çıktı. ABD'nin F-35 savaş uçakları, NORAD bölgesinde Rus savaş uçaklarını durdurdu. Tehlikeli karşılaşmada Su-35 ve F-35 karşı karşıya geldi.

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F-35 havalandı, bölgede tansiyon yükseldi! Rus savaş uçaklarından sızma girişimi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 12:39

ABD ile Rusya arasında tansiyon yeniden yükseldi. ABD Hava Kuvvetleri, NORAD tatbikatları kapsamında 14 Nisan 2025'te Alaska ADIZ yakınlarında yüksek alarm operasyonu sırasında Bering Denizi üzerinde bir Rus Tu-95 bombardıman uçağını ve Su-35 savaş uçağını durdurdu. Rus savaş uçaklarının karşısına 5. Nesil F-35 savaş uçağı çıktı.

F-35 havalandı, bölgede tansiyon yükseldi! Rus savaş uçaklarından sızma girişimi

SU-35 VE F-35'LER KARŞI KARŞIYA

Global Defense News'te yer alan detaya göre ABD Hava Kuvvetleri tarafından tespit edilen Rus uçakları arasında, nükleer ve konvansiyonel saldırı görevleri için tasarlanmış uzun menzilli uçaklar olan iki Tu-95 “Bear H” stratejik bombardıman uçağı; Tu-95 platformundan türetilen bir deniz devriye ve denizaltı karşıtı savaş uçağı olan bir Tu-142 F/J yer alıyordu.

F-35'LER DURDURDU

Gelişmiş aviyonikler ile çok çeşitli hava-hava ve hava-yer silahlarıyla donatılmış iki Su-35 savaş uçağı da görüldü. Bu uçaklar NORAD'ın gözetleme ağı tarafından tespit edildi ve Alaska'daki üslerden havalanan F-35'ler tarafından durduruldu. Rus uçakları uluslararası hava sahasında kaldı ve ABD veya Kanada egemen topraklarına girmedi.

F-35 havalandı, bölgede tansiyon yükseldi! Rus savaş uçaklarından sızma girişimi

BENZER OLAY

2025'in başlarında, 18 ve 19 Şubat'ta, NORAD, Bering ve Çukçi Denizleri yakınlarında benzer Rus Tu-95 bombardıman uçakları ve Su-35 avcı uçaklarını takip etti ve durdurulmuştu. Rus avcı uçaklarının R-77 ve R-73 hava-hava füzeleri taşıdığı gözlemlenmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

NORAD nedir?
ABD ve Kanada arasındaki iki uluslu bir savunma örgütü olan NORAD, Kuzey Amerika için havacılık uyarısı, havacılık kontrolü ve deniz uyarısı ile görevlendirilmiştir.
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