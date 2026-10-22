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Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:14

F-35 ile ilgili yeni gelişme: Pentagon en az 7 milyar dolarlık anlaşma yaptı

ABD'de 5. Nesil savaş uçağı F-35 ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin ile yeni bir sözleşme imzalandı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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F-35 ile ilgili yeni gelişme: Pentagon en az 7 milyar dolarlık anlaşma yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:14

2040’lı yıllara doğru teknolojide devasa proje olarak görülen F-35’lerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanlığının (), şirketiyle 10 yılda en az 850 adet "F-35 Lightning II" model savaş uçağı üretimini içeren çerçeve anlaşma imzaladığı bildirildi.

F-35 ile ilgili yeni gelişme: Pentagon en az 7 milyar dolarlık anlaşma yaptı

YENİ İŞBİRLİĞİ ADIMI

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin ile işbirliğinde yeni adım atıldı.

Firma ile "F-35 Lightning II" model savaş uçaklarının üretimi ve bakımına yönelik çerçeve anlaşmaya varıldı.

EN AZ 7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Çerçeve anlaşma, 10 yılda bu uçaklardan en az 850 tanesinin ABD için imalatının yanı sıra parça ve modifikasyon kiti tedariki ile küresel F-35 filosunun bakımını kapsıyor.

Lockheed Martin ayrıca, F-35 programı kapsamındaki girişimlere en az 7 milyar dolarlık yatırım yapacak. Çerçeve anlaşmanın uygulanması için ABD Kongresinin onayı ve ödenek tahsisi gerekiyor.

F-35 ile ilgili yeni gelişme: Pentagon en az 7 milyar dolarlık anlaşma yaptı

Lockheed Martin'den yapılan yazılı açıklamaya göre de çerçeve anlaşma kapsamında üretim hızının yılda 156 uçak olması hedefleniyor.

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#pentagon
#abd savunma bakanlığı
#abd kongresi
#lockheed martin
#F-35 Lightning Ii
#Dünya
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