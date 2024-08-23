F-35 üzerinden KAAN için çarpıcı yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerine yer verdiler

23 Ağustos 2024 16:48 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 16:48

Dünyada üç tane var, biri KAAN'da! İşte yerli ve milli savaş uçağımızın F-35'te bile olmayan özelliği

Dünyada üç tane var, biri KAAN'da! İşte yerli ve milli savaş uçağımızın F-35'te bile olmayan özelliği

Bayraktar TB3 ve KAAN'ın gücünü katlayacak! Yerli motor yakıt tasarrufuyla dikkat çekiyor: Dört ülke sıraya girdi

Bayraktar TB3 ve KAAN'ın gücünü katlayacak! Yerli motor yakıt tasarrufuyla dikkat çekiyor: Dört ülke sıraya girdi

F-35 programından çıkarılan Türkiye savunma sanayi alanındaki yerli projelerini güçlendirerek ABD'yi şaşırttı. Özellikle 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın son testleri dünyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye artık 5. nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkeler arasına girdi.

F-35 PROJESİ ÜZERİNDEN KAAN YORUMU

Çin ordu gazetesi, "ABD yaptırımları Türkiye'yi azimlendirdi" yorumunda bulunarak, "KAAN tam bir 5'inci nesil savaş uçağı" tespiti yaptı. Çin ordu gazetesi Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN ile ilgili tam sayfa makale yayınladı.

"TÜRKİYE'Yİ SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRMEDE AZİMLENDİRDİ"

Çin basını, 'Türkiye'nin 5. Nesil Uçağı KAAN'ın AR-GE'sinin Başlangıcı ve Sonu' başlıklı makalesinde, Türkiye'nin milli muharip uçağının geliştirilme sürecine derinlemesine yer verildi. Yazıda "ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarması, Türkiye'yi savaş uçağı geliştirmede azimlendirdi" yorumunda bulunuldu.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI

Türkiye'nin savunma sanayiinin dışa bağımlılığının 2002'de yüzde 80 iken bugün bu oranın yüzde 20'ye gerilediğine dikkat çekildi.

Yazıda, KAAN'ın beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip olduğu da kaydedildi. KAAN'ın süper manevra, süpersonik seyir, radar gizliliği ve süper algılama kabiliyetlerini taşıdığına atıf yapıldı. "KAAN gerçek bir 5'inci nesil savaş uçağı olarak adlandırılabilir" yorumunda bulunuldu.

DÜNYADA SAYILI ÜLKELER ARASINDA

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı" ifadelerine de yer verildi.

"Dünyada 5'inci nesil savaş uçağı kulübüne giren az sayıda ülkeden biri olmak Türk halkını mutlu ediyor" değerlendirmesi yapıldı.