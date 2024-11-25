F-35’ler tehlikeye girdi! Elon Musk’tan sert eleştiri

25 Kasım 2024 09:26 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:26

Teknik arızaları ve kazalarıyla gündeme gelen ABD'nin 5. nesil F-35 savaş uçaklarıyla ilgili yeni bir polemik başladı. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, X üzerinden F-35'i hedef aldı. Musk video paylaşarak F-35 üretim sürecini sert dille eleştirdi.

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Tesla’nın CEO’su Elon Musk​, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekti. Musk, ABD Savunma Bakanlığı’nın en pahalı silah programı olan F-35​ savaş uçaklarını hedef aldı ve insansız hava araçlarının (İHA) gelecekte savaş alanlarında insanlı jetlerin yerini alacağını vurguladı.

Musk, insansız hava araçlarının senkronize uçuşlarını gösteren bir videoyu paylaşarak, “Bazı aptallar hâlâ insanlı savaş uçakları yapmaya çalışıyor, örneğin F-35” ifadelerini kullandı. Bir kullanıcının “Dronlar, savaşın yeni seviyesi” yorumuna da güçlü destek anlamına gelen “100” emojisiyle yanıt verdi.

PENTAGON’DAN SAVUNMA: “F-35, PİLOTLARIN TERCİHİ”

Elon Musk’ın açıklamaları, Pentagon’un F-35 program ofisinden hızlı bir yanıt aldı. Yapılan açıklamada, “F-35, tasarlandığı tehditlere karşı üstün performans sergileyen bir savaş uçağıdır. Pilotlar, savaşa giderken bu uçağı kullanmayı tercih ettiklerini sürekli dile getiriyor” denildi. Ayrıca, programın ABD ordusunun yanı sıra yedi uluslararası ortak ve 12 yabancı satış müşterisiyle geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu, Avrupa’da önümüzdeki on yıl içinde 700’den fazla F-35 uçağının bulunacağı belirtildi.

Uçak üreticisi Lockheed Martin de projeyi savundu. Şirket sözcüsü, F-35’in “dünyanın en gelişmiş ve bağlantılı savaş uçağı” olduğunu ifade ederek, ABD’nin savunmasını güçlendirmek için yeni yönetimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

F-35 PROGRAMI NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

2001 yılında Lockheed Martin’e verilen F-35 sözleşmesi, o günden bu yana sık sık maliyet aşımları ve gecikmelerle gündeme geldi. Toplam üretim ve bakım maliyetinin, uçakların hizmet ömrü boyunca 1.8 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Bu, F-35’i Pentagon’un en pahalı silah programı yapıyor.

Yakın zamanda açıklanan bir Savunma Bakanlığı raporunda, F-35’lerin güvenilirlik, bakım kolaylığı ve kullanılabilirlik oranlarının beklentilerin altında kaldığı ifade edildi. Ancak Lockheed Martin, bu rapora karşı çıkarak, “F-35’in, sözleşmede belirtilen performans kriterlerini karşıladığı veya aştığı” görüşünü savundu.

İHA​'LAR VE GELECEĞİN SAVAŞ STRATEJİLERİ

Musk’ın önerdiği gibi, insansız hava araçları​ (İHA) Pentagon’un savaş stratejilerinde daha fazla yer almaya başladı. Uzun yıllardır gözetleme ve hava saldırıları için kullanılan İHA’lar, son dönemde savaş yeteneklerini artırarak insanlı jetlerin yerini alabilecek kapasiteye ulaşmaya çalışıyor.

Savunma teknolojisi geliştiren Silikon Vadisi merkezli girişim şirketleri de bu alana odaklanmış durumda. Örneğin, Anduril şirketi, İHA teknolojilerinde devrim oluşturmayı hedefliyor ve Pentagon’un savunma bütçesi ve silah alım süreçlerini yeniden şekillendirme çabalarına katkı sunuyor.

BÜTÇE VE KONGRE ENGELİ

Savunma bütçesindeki değişiklikler ve F-35 üretiminde alınacak kararlar Kongre’nin onayına bağlı. Üstelik F-35 üretimi, ABD’nin farklı bölgelerine yayılan yüzlerce alt yüklenici ile geniş bir ekonomik etkisi olan bir program.

Musk ve bazı uzmanlar, ABD’nin 800 milyar dolarlık yıllık savunma bütçesinin şeffaf bir şekilde harcanmadığını düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalede, Pentagon’un art arda yedi kez denetimlerden geçemediği vurgulandı.