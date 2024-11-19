KAAN gelene kadar en iyi alternatif! F-35 yerine SU-57 sürprizi

19 Kasım 2024 15:46 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:00

Yerli proje KAAN üretimini sürdüren Türkiye, yeni F-16'ları ve Eurofighter Typhoon'ı envanterine katmaya hazırlanırken sürpriz bir paylaşım geldi. Türkiye bir dönem F-35 programında anlaşmazlık yaşamıştı ve Rus uçağı SU-57'nin daha iyi olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un SU-57 paylaşımı, Türkiye’nin savunma stratejisinde yeni yorumları beraberinde getirdi. İşte o paylaşım...

Eurofighter Typhoon ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan detay: F-22 Raptor'ları düşürdü

Eurofighter Typhoon ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan detay: F-22 Raptor'ları düşürdü

Savunma sanayii alanında küresel pazarda dikkat çeken Türkiye, geliştirdiği yerli projeleriyle savaşa her zaman hazır olduğunun mesajını veriyor. Yerli 5. Nesil savaş uçağı KAAN​, ANKA-3​ ve KIZILELMA gibi platformlar gelişimlerini sürdürüyor. Türkiye, insansız uçak ve yeni nesil uçak projeleriyle hava kuvvetlerinde zirve ülke olabilir.

TÜRKİYE'YE ALTERNATİF

ABD ile F-35 anlaşmazlığı sonrası temasların tekrar olumlu hale gelmesiyle 40 adet yeni F-16’nın envantere dahil edilmesi planlanıyor. KAAN savaş uçağının hazırlanmasının yanı sıra Türkiye envantere Eurofighter Typhoon​ savaş uçağını da katmak istiyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma talebine Almanya’nın da sonunda olumlu cevap verdiğini açıklamıştı.

MERAKLANDIRAN SU-57 PAYLAŞIMI

Son dönemlerde F-35’lerde yaşanan teknik sorunlar ve kazalar 5. nesil savaş uçağı programları arasında tekrar kıyaslamayı beraberinde getirdi. Özellikle Rus savaş uçakları F-35 ile en çok karşılaştırılan projeler oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, Türkiye’nin hava savunma projelerinde yeni bir seçeneği tartışma konusu haline getirdi. Rusya yapımı SU-57 savaş uçağına ait bir videoyu paylaşan Bulut, bu uçağın F-35’lerden çok daha üstün olduğunu ileri sürdü. Bu açıklamalar, Türkiye’nin savunma stratejilerinde yeni bir dönemin başlayabileceği sinyalini verdi.

SU-57'NİN ÖZELLİKLERİ

SU-57, Rusya tarafından geliştirilen beşinci nesil bir savaş uçağı olarak dikkat çekiyor. Uçak, çift motorlu yapısı, gelişmiş aviyonik sistemleri ve öne çıkan manevra kabiliyetiyle biliniyor. Maksimum 2.600 km/s hıza ulaşabilen SU-57, 3.500 kilometrelik menzili sayesinde uzun mesafelerde etkili bir performans sergileyebiliyor.

Radara yakalanmama özelliği ve hem havadan havaya hem de havadan karaya operasyonlar için çok yönlü olarak tasarlanan SU-57, özellikle hava üstünlüğü sağlama alanında rakiplerine üstünlük sağlıyor. Bu teknolojik donanımlarıyla uçak, Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarına stratejik bir çözüm sunabilecek kapasitede.