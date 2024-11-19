KAAN gelene kadar en iyi alternatif! F-35 yerine SU-57 sürprizi
Yerli proje KAAN üretimini sürdüren Türkiye, yeni F-16'ları ve Eurofighter Typhoon'ı envanterine katmaya hazırlanırken sürpriz bir paylaşım geldi. Türkiye bir dönem F-35 programında anlaşmazlık yaşamıştı ve Rus uçağı SU-57'nin daha iyi olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un SU-57 paylaşımı, Türkiye’nin savunma stratejisinde yeni yorumları beraberinde getirdi. İşte o paylaşım...
Savunma sanayii alanında küresel pazarda dikkat çeken Türkiye, geliştirdiği yerli projeleriyle savaşa her zaman hazır olduğunun mesajını veriyor. Yerli 5. Nesil savaş uçağı KAAN, ANKA-3 ve KIZILELMA gibi platformlar gelişimlerini sürdürüyor. Türkiye, insansız uçak ve yeni nesil uçak projeleriyle hava kuvvetlerinde zirve ülke olabilir.
TÜRKİYE'YE ALTERNATİF
ABD ile F-35 anlaşmazlığı sonrası temasların tekrar olumlu hale gelmesiyle 40 adet yeni F-16’nın envantere dahil edilmesi planlanıyor. KAAN savaş uçağının hazırlanmasının yanı sıra Türkiye envantere Eurofighter Typhoon savaş uçağını da katmak istiyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma talebine Almanya’nın da sonunda olumlu cevap verdiğini açıklamıştı.
MERAKLANDIRAN SU-57 PAYLAŞIMI
Son dönemlerde F-35’lerde yaşanan teknik sorunlar ve kazalar 5. nesil savaş uçağı programları arasında tekrar kıyaslamayı beraberinde getirdi. Özellikle Rus savaş uçakları F-35 ile en çok karşılaştırılan projeler oldu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, Türkiye’nin hava savunma projelerinde yeni bir seçeneği tartışma konusu haline getirdi. Rusya yapımı SU-57 savaş uçağına ait bir videoyu paylaşan Bulut, bu uçağın F-35’lerden çok daha üstün olduğunu ileri sürdü. Bu açıklamalar, Türkiye’nin savunma stratejilerinde yeni bir dönemin başlayabileceği sinyalini verdi.
SU-57'NİN ÖZELLİKLERİ
SU-57, Rusya tarafından geliştirilen beşinci nesil bir savaş uçağı olarak dikkat çekiyor. Uçak, çift motorlu yapısı, gelişmiş aviyonik sistemleri ve öne çıkan manevra kabiliyetiyle biliniyor. Maksimum 2.600 km/s hıza ulaşabilen SU-57, 3.500 kilometrelik menzili sayesinde uzun mesafelerde etkili bir performans sergileyebiliyor.
Radara yakalanmama özelliği ve hem havadan havaya hem de havadan karaya operasyonlar için çok yönlü olarak tasarlanan SU-57, özellikle hava üstünlüğü sağlama alanında rakiplerine üstünlük sağlıyor. Bu teknolojik donanımlarıyla uçak, Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarına stratejik bir çözüm sunabilecek kapasitede.