TUSAŞ saldırısında KAAN ve HÜRJET zarar gördü mü? Teröristlerin asıl amacı ortaya çıktı

30 Ekim 2024 14:24 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:24

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesisine gerçekleştirilen hain terör saldırısının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Savunma Sanayimizin kalbini hedef alan teröristlerin asıl amaçlarının yerli ürünlerimizin olduğu hangarlar olduğu anlaşıldı. İşte detaylar…

TUSAŞ saldırısı ile ilgili bilinmeyen detayı Bakan Uraloğlu ilk kez açıkladı! 'Hürjet zarar görmesin diye...'

TUSAŞ saldırısı ile ilgili bilinmeyen detayı Bakan Uraloğlu ilk kez açıkladı! 'Hürjet zarar görmesin diye...'

Türkiye’nin en önemli kurumlarından birisi olan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonucunda Milli Teknoloji Hamlemize zarar vermeyi amaçlayan terör örgütleri, istedikleri sonucu alamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırıdan sonra; bu tarz terör olayları bizi hedefimizden alıkoyamaz. Tüm engellemelere rağmen daha fazla çalışacağız daha fazla üreteceğiz’ açıklaması da Türkiye’nin savunma sanayi alanında bağımsızlaşma hedefinde ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Milli Teknoloji Hamlesi projesinin en önemli unsurlarından KAAN, GÖKBEY, HÜRJET ve ATAK gibi projelerin mimarı olan TUSAŞ, Tam Bağımsız Türkiye olma hedefine giden yolda en önemli kurumlarımızdan birisi olmuştur. Savunma Sanayimizi hedef alan terör örgütünün saldırıdaki amaçları da ortaya çıktı.

YERLİ ÜRÜNLERİN OLDUĞU HANGARA GİRMEYİ AMAÇLADILAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu barış çağrısının ardından PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırının hedefi de ortaya çıktı.

Milli Teknoloji Hamlesi projelerinin olduğu binaya saldıran terör örgütü üyeleri, tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel’in edindiği bilgilere göre; Milli projelerin olduğu hangara ve bu projelerin yazılımlarının olduğu bölümlere saldırmak istedi.

İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜNE KADAR GİREBİLDİLER!

TUSAŞ’da görev yapan güvenlik görevlileri kahramanca canlarını ortaya koyarak, saldırı girişimini bertaraf etti. Yerli projelere ve yazılımlara zarar vermek isteyen terör örgütü üyeleri, TUSAŞ binasının insan kaynakları departmanına kadar ilerleyebildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da bugün yaptığı açıklamada saldırı hakkında kritik bir detaya dikkat çekti. Uraloğlu yaptığı konuşmada; ‘TUSAŞ'ın ürettiği birçok teknolojik ürünün, stratejik ürünün bir tanesi de Hürjet. O Hürjet saldırı sırasında Hürjet'in başında yönetici olan arkadaşımız, gencimiz, delikanlımız ekibini topluyor.

O saldırıda ekibi güvenli bir hangara alıyor, kapılarını kilitliyor ve sayım yaptırıyor. Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Apar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar. Bakıyorlar ki o 3 kişi bir brandayla ikinci ürettikleri Hürjet'in üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Niye teröristler içeriye girerse Hürjet'e zarar vermesin diye. Bu bilinçle bizim yolumuzu kimse kesemez. Hele hele sizler gibi girişimciler olduğu sürece Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz.’ İfadelerini kullandı.