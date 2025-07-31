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 | Emir Yücel

F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak

ABD’nin California eyaletinde F35 savaş uçağı düştü. Sürekli kazalarla gündem olan 5. Nesil savaş uçağı için ‘üretimi durdurulabilir’ iddiası gündeme geldi. F35 savaş uçaklarının toplamda 873 adet hatası olduğu bilinirken, F35'lerin bir süre uçuşlarının kesileceği ve genel bakıma alınacağı öğrenildi.

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F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 11:30

ABD'nin California eyaletinde yer alan Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında, donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştüğü bildirildi. ABD donanmasından yapılan yazılı açıklamada; F35 uçağının yerel saatle 18.30 sularında düştüğü, pilotun da fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardığı belirtildi. ABD’nin 7 ülkeyle birlikte üretip geliştirdiği 5. Nesil savaş uçakları, bu zamana kadar 20’ye yakın kazaya karıştı. Türkiye’nin çıkarıldığı F35 savaş uçağı projesinde 873 adet kusur bulunduğu da öğrenildi.

F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak

Amerikalı şirket Lockheed Martin öncülüğünde, İtalya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Kanada, Avustralya ve Türkiye'nin dahil olduğu projede ilk uçuş 2006 yılında gerçekleşti. Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği ve alternatifi olmayacağı düşünülen F35 Savaş uçakları için ‘2040 yılına kadar başka hiçbir uçak üretmeye gerek kalmayacak’ deniliyordu.

F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak

TÜRKİYE PROGRAMDAN ÇIKARILDI! 'KENDİMİZ ÜRETİRİZ'

Dünyanın dikkatle takip ettiği F35 savaş uçaklarının geliştirilmesi noktasında en önemli ülke konumunda bulunan Türkiye, 2019 yılında Rusya ile yaptığı S400 Hava Savunma Sistemlerinin alınması anlaşması gerekçe gösterilerek programdan çıkartıldı.

F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da konuyla ilgili yaptığı bir konuşmada; “Biz anlaşmanın gereği ABD’ye 900 milyon dolar ödeme yaptık. F35’lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. ABD vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz veya üretiriz.” Demişti.

F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak

F35 KAZALARI!

  • 2016 yılında ABD’de Mountain Home Hava Üssünde F35 Savaş uçağı yandı.
  • 2021’in mart ayına kadar ABD'nin 3, Japonya'nın da 1 olmak üzere toplam 4 adet F-35 uçağı düştü.
  • 12 Mart 2021’de ise gece görevi için havalanan F-35B’den ateşlenen 25 milimetrelik mermi, namlu ağzından çıktıktan hemen sonra infilak etti. Uçağın gövdesinde 2 milyon 500 bin dolar tutarında “A sınıfı” hasar oluştu.
  • 17 Kasım 2021’de İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bir F-35 savaş uçağı, İngiltere'nin amiral gemisi HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden havalanırken Akdeniz’e düştü.
F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak
  • Ocak 2022’de Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait F-35A, iniş takımında çıkan arıza nedeniyle Seosan hava üssüne zorunlu iniş yaptı.
  • Yine Ocak ayında Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada ABD’ye ait bir F-35C savaş uçağı düştü. Uçağın enkazının denizden çıkarılması uzun sürerken enkazın Çin tarafından ele geçirilmemesi için bölgede geniş güvenlik önemleri alınmıştı.
  • Ağustos 2022’de Danimarka medyası, Lockheed Martin’in ülkeye teslim ettiği altı adet F-35 savaş uçağından en az ikisinin fırlatma koltuklarının arızalı olduğunu yazdı.
  • Ekim 2022’de ABD'nin Utah eyaletinde F-35 savaş uçağı, Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde piste inerken yere çakıldı.
  • Kasım 2022’de Japonya'nın Kadena Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü. Uçağın burun kısmının zarar gördüğü açıklandı.
F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak
  • Eylül 2023’de ABD’de Güney Carolina eyaleti üzerinde seyrederken kaybolan F35 savaş uçağı için, ABD yönetimi ‘aksilik’ diyerek açıklama yaptı. Bu açıklama ABD’de uzun süre konuşuldu. Kongre üyeleri ABD yönetimini suçladı.
  • Mayıs 2024’te Amerika Birleşik Devletleri'ninNew MexicoeyaletindeF-35uçağı Albuquerque International'daki eğitim tatbikatı sırasında düştü. Pilotun kendini fırlatarak kurtardığı öğrenildi.
F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak

F35 ÜRETİMİ DURUYOR MU?

Defalarca yaşanan kazalar sonrasında bugün bir F35 daha kazaya karıştı. Üretildiği günden bu yana bir türlü sorunu giderilemeyen ve teslimatlarda yaşanan gecikmelerden dolayı oldukça eleştirilen F35 savaş uçakları hakkında; ‘üretimi durdurabilir’ iddiası gündeme geldi.

F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak

UÇUŞLAR ASKIYA ALINACAK!

Konuyla ilgili Tgrthaber.com'a konuşan Türk yetkililer; Yaşanan kaza sonrasında F35 savaş uçaklarının uçuşlarının kesileceği ve genel bakıma alınacağını ifade etti. 'Kaza yapan F35'in incelemesi bittikten sonra; çıkacak rapora göre diğer F35'lerde revize gerçekleşir ve uçuşa tekrar izin verilir. F35 projesinin askıya alınması mümkün değil ancak bir süre uçuş yapılmayacaktır' denildi.

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