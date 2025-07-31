F35 kazası sonrası kriz büyüyor! Uçuşlar askıya alınacak

ABD'nin California eyaletinde yer alan Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında, donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştüğü bildirildi. ABD donanmasından yapılan yazılı açıklamada; F35 uçağının yerel saatle 18.30 sularında düştüğü, pilotun da fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardığı belirtildi. ABD’nin 7 ülkeyle birlikte üretip geliştirdiği 5. Nesil savaş uçakları, bu zamana kadar 20’ye yakın kazaya karıştı. Türkiye’nin çıkarıldığı F35 savaş uçağı projesinde 873 adet kusur bulunduğu da öğrenildi.
Amerikalı şirket Lockheed Martin öncülüğünde, İtalya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Kanada, Avustralya ve Türkiye'nin dahil olduğu projede ilk uçuş 2006 yılında gerçekleşti. Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği ve alternatifi olmayacağı düşünülen F35 Savaş uçakları için ‘2040 yılına kadar başka hiçbir uçak üretmeye gerek kalmayacak’ deniliyordu.
Dünyanın dikkatle takip ettiği F35 savaş uçaklarının geliştirilmesi noktasında en önemli ülke konumunda bulunan Türkiye, 2019 yılında Rusya ile yaptığı S400 Hava Savunma Sistemlerinin alınması anlaşması gerekçe gösterilerek programdan çıkartıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’da konuyla ilgili yaptığı bir konuşmada; “Biz anlaşmanın gereği ABD’ye 900 milyon dolar ödeme yaptık. F35’lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. ABD vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz veya üretiriz.” Demişti.
Defalarca yaşanan kazalar sonrasında bugün bir F35 daha kazaya karıştı. Üretildiği günden bu yana bir türlü sorunu giderilemeyen ve teslimatlarda yaşanan gecikmelerden dolayı oldukça eleştirilen F35 savaş uçakları hakkında; ‘üretimi durdurabilir’ iddiası gündeme geldi.
Konuyla ilgili Tgrthaber.com'a konuşan Türk yetkililer; Yaşanan kaza sonrasında F35 savaş uçaklarının uçuşlarının kesileceği ve genel bakıma alınacağını ifade etti. 'Kaza yapan F35'in incelemesi bittikten sonra; çıkacak rapora göre diğer F35'lerde revize gerçekleşir ve uçuşa tekrar izin verilir. F35 projesinin askıya alınması mümkün değil ancak bir süre uçuş yapılmayacaktır' denildi.