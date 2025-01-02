FBI, Tesla aracı patlamasına ilişkin açıklama yaptı: New Orleans saldırısıyla ilişkisi yok

02 Ocak 2025 21:55 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 22:02

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) New Orleans saldırısı ile Trump otelinin önündeki Tesla otomobilinin patlamasına ilişkin açıklama yaptı. FBI Terörle Mücadele Bölümünden Yardımcı Asistan Christopher Raia iki olay arasında bağlantı olmadığını söyledi.

Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Ölü ve yaralılar var

Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Ölü ve yaralılar var

ABD​, 2025 yılına art arda gelen patlamalarla girdi. New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 35 kişi yaralanmıştı. ABD polisi saldırganla çatışmaya girdi, 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı öldürüldü.

Yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

TESLA'NIN PATLAMASIYLA İLGİSİ YOK

ABD'de New Orleans'daki araçlı saldırı ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde Tesla aracının patlaması arasında "kesin bir bağlantı olmadığı" bildirildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Terörle Mücadele Bölümünden Yardımcı Asistan Christopher Raia, konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Raia, New Orleans şehrindeki araçlı saldırı ile Las Vegas'taki "Trump International" otelinin dışında Tesla Cybertruck aracının patlaması arasında "kesin bir bağlantı olmadığını" bildirdi.

Yetkililerin "bu olasılığı dışlamadıklarını da" vurgulayan Raia, soruşturmanın henüz başlarında olunduğunu ve olayın detaylarına yönelik hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini de söyledi.

"HİÇBİR SUÇ ORTAĞI OLMADIĞINDAN EMİNİZ"

New Orleans'ta araçla saldırı düzenleyen, ABD'nin Teksas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar'ın olası suç ortağı olduğu iddialarına yönelik Raia, "Bu noktada hiçbir suç ortağı olmadığından eminiz. Shamsud Din Jabbar dışında başka birinin bu saldırıya karıştığını düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Raia, "Arama kayıtları, röportajlar, sistemlerimizdeki herhangi bir şey aracılığıyla bu saldırıda herhangi biri tarafından yardım edildiğine dair hiçbir gösterge yok." dedi.