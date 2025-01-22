FDA'dan flaş duyuru! Evcil hayvan mamalarında virüs çıktı, pandemi potansiyeli taşıyor

22 Ocak 2025 08:08 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 08:20

Evcil hayvan mamalarında kullanılan işlenmemiş içerikler, kuş gribi salgınıyla hem hayvanlar hem de insanlar için tehlike oluşturuyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), H5N1 vakalarının artışı nedeniyle evcil hayvan sahiplerini uyardı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), H5N1 vakalarının artışı nedeniyle evcil hayvan sahiplerine önemli bir uyarıda bulundu. Portland, Oregon'da yaşayan Jamila Acfalle’nin kedisi Villain, mama kaynaklı H5N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybederken FDA, çiğ et ve süt ürünleri içeren mamaların kuş gribi açısından yüksek risk taşıdığını açıkladı.

PANDEMİ POTANSİYELİ TAŞIYOR

Evcil hayvanlarda çiğ gıda ile beslenme trendi artıyor. Ancak uzmanlar, bu mamaların işlenmemiş yapıları nedeniyle virüs ve bakterilere karşı savunmasız olduğuna dikkat çekiyor. Hijyenin önemine vurgu yapılıyor.

Kuş gribinin insanlara bulaşma riski şu an düşük olsa da, uzmanlar bu durumun değişebileceğini belirtiyor. Virüsün evcil hayvanlardan insanlara geçiş yapması pandemi potansiyeli taşıyor.

VİRÜSE KARŞI ÖNLEMLERİ DE AÇIKLADILAR

Uzmanlar, çiğ yerine işlenmiş ve ısıtılmış mamaların tercih edilmesini öneriyor. Hijyen koşullarına dikkat edilmesi ve mama üretim süreçlerinin sıkı denetimden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

FDA, kuş gribi riskine karşı mama üreticilerine yönelik denetimleri artırdı ve bazı ürünleri piyasadan toplattı. Tüketicilerden mama seçiminde dikkatli olmaları isteniyor.

UZUN VADELİ ÖNLEMLER DE VAR

Kuş gribi vakalarının yayılmasıyla evcil hayvan mamalarında kullanılan içeriklere yönelik daha katı düzenlemeler gündemde. Uzmanlar, salgınların önlenmesi için üreticiler ve tüketicilerin bilinçli hareket etmesinin kritik önem taşıdığını ifade ediyor.