Fed'de casusluk krizi: Eski kıdemli danışman tutuklandı

01 Şubat 2025 12:12 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:18

Fed’in eski danışmanı John Harold Rogers, Çin’e ticari sırları sızdırdığı iddiasıyla tutuklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) eski kıdemli danışmanı John Harold Rogers, çin yararına ticari sırları çalmak için komplo kurduğu iddiasıyla tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak, Rogers'ın Fed'e ait hassas bilgileri yasadışı yollardan çinli işbirlikçileriyle paylaştığını belirtti.

Fed'de Kritik Soruşturma

Rogers'ın Fed'deki pozisyonunu kullanarak hassas verileri kişisel e-posta hesabına aktardığı veya fiziksel olarak çıkış aldığı ifade edildi. Eski danışmanın, çin'deki otel odalarında "ders" verme bahanesiyle bu bilgileri paylaştığı iddia edildi. 2010'dan 2021'e kadar Fed'de çalışan Rogers'ın, çin istihbaratı için çalışan kişilerle ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Ekonomik Manipülasyon Riski

Fed politikaları hakkında önceden bilgi sahibi olmanın, çin'in ABD tahvil ve menkul kıymet piyasalarında avantaj elde etmesini sağlayabileceği belirtildi. ABD'ye ait hassas ekonomik verilerin, yabancı devletler tarafından piyasa manipülasyonu amacıyla kullanılabileceği vurgulandı.

Yalan Beyan ve Casusluk Suçlamaları

Rogers'ın 2020'deki bir soruşturma sırasında, hassas bilgilere erişimi ve çinli işbirlikçileriyle olan ilişkilere dair yanlış beyanda bulunduğu belirtildi. 2023'te bir çin üniversitesinde yarı zamanlı profesör olarak çalıştığı ve bunun için 450 bin dolar aldığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı, Rogers'ın "ekonomik casusluk yapmak için komplo kurmak" ve "yanlış beyanda bulunmak" suçlarından yargılandığını duyurdu. Rogers, ekonomik casusluk suçlamasından en fazla 15 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezası, yalan beyandan ise en fazla 5 yıl hapis cezası alabilir. Yetkililer, ulusal güvenliğe yönelik bu tür tehditlerin ciddiyetle ele alındığını ve benzer girişimlerin sert şekilde cezalandırılacağını vurguladı.