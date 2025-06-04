Felaket habercisi yine ortaya çıktı! Metrelerce uzunluktaki kürek balığını görenler hayret etti

Tasmanya'nın batı kıyısına 'felaket habercisi' olarak bilinen kürek balığı vurdu. Okyanusun en uzun balıklarından biri olan kürek balığı, sabah yürüyüşü yapan kişiyi bir hayli şaşırttı.

Sybil Robertson, Tasmanya'da Strahan'ın yakınlarında plajda yürüyüş yaparken sıra dışı bir keşfe imza attı. Uzakta bir gümüş çizgi gibi görünen nesneyi merak eden Robertson, yaklaştığında da ne olduğunu bilmediği için fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede Robertson'a birçok kişiden doğru cevap geldi. Sosyal medya kullanıcıları, gümüş renkli upuzun balığın 'kıyamet' yani kürek balığı olduğunu söylediler.

''BUNU GÖRMEK SON DERECE SIRA DIŞI''

Tasmanya Üniversitesi'nde deniz ekolojisti olan doçent Neville Barrett, "Böyle bir şey görmek son derece sıra dışı," dedi. Kürek balıklarının "epipelajik" bir tür olduğunu, açık okyanusta 150 ila 500 metrelik orta su derinliklerinde yaşadıklarını ve buradan nadiren görüldüklerini veya yakalandıklarını söyledi.

SUDA DİKEY YÜZÜYORLAR

The Guardian'ın haberine göre Barrett, kürek balıklarının 'olağanüstü derecede büyük balıkları' olduğunu, 400 kilogramdan daha ağır olabildiklerini söyledi. Genelde suda dikey olarak yüzen bu balıkları plankton türlerini yiyen tembel balıklar olarak tanımladı.

Robertson, balığı bulduğunda iyi durumda olduğunu fakat birkaç saat sonra vücudunun kargalar ve kartallar tarafından parçalandığını söyledi.

'FELAKET YA DA KIYAMET HABERCİSİ' DENİYOR

Öte yandan uzunlukları 11 metreye, ağırlıkları ise 400 kilograma kadar çıkabilen bu balıkların büyük bir felaketin habercisi olduğu düşünülüyor. Bunun sebebi ise deprem, tsunami gibi doğal afetlerden önce görünüyor olması.