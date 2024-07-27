Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, Olimpiyat Oyunları için gittiği Fransa'da hayatının şokunu yaşadı 

27 Temmuz 2024 00:34 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 00:38

Brezilyalı futbol efsanesi ve bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmış olan Arthur Zico, Brezilya'nın Olimpiyat delegasyonuyla birlikte gittiği Paris'te hırsızların hedefi oldu.

500 BİN DOLAR DEĞERİNDE EŞYASI ÇALINDI

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre, Zico'nun yaklaşık 500 bin Euro değerindeki eşyalarının bulunduğu çantası Paris'te çalındı. Çantada pahalı bir saat, nakit para ve önemli evrakların yer aldığı belirtildi.

Soyguncuların kimlikleri henüz tespit edilemezken, Arthur Zico'nun hırsızların bulunması için resmi makamlara başvurduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.