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Fenomenin depresyona karşı çözümü şoke etti! Instagram paylaşımı kaldırdı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
08 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:04
Fenomenin depresyona karşı çözümü şoke etti! Instagram paylaşımı kaldırdı

İngiltere'deki bir fenomenin depresyona çözüm olarak elektrik şoku cihazı tavsiye etmesi herkesi şoke etti. Depresyon tedavisi için ilaçlarını bırakıp tanıttığı cihazı kullanmaya başladığını söyleyen fenomene tepkiler artınca Instagram paylaşımı yasaklandı.

İngiltere'de yaşayan 43 yaşındaki bir fenomen, depresyonla mücadele için bulduğu yöntemle herkesin ağzını açık bıraktı. Sosyal medya platformu Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan fenomen, depresyona karşı insanları profesyonel tıbbi yardım almak yerine ruhsal sağlık sorunlarının tedavisini kendi ellerine almaya teşvik etti ve elektrik şoku cihazı tavsiye etti. 

Fenomenin depresyona karşı çözümü şoke etti! Instagram paylaşımı kaldırdı - 1. Resim

ELEKTRİK ŞOKU CİHAZI TANITIMI

Depresyon ilaçlarını bıraktığını da söyleyerek yüz binlerce kişiyi yanlış yönlendiren fenomen, elektrik şoku cihazının daha hızlı ve daha iyi bir etki oluşturduğunu öne sürdü. Bu cihazı kullanmak için reçeteye de gerek olmadığını belirten fenomen, yine de aile hekimlerine danışmaları gerektiğini söyledi.

Fenomenin depresyona karşı çözümü şoke etti! Instagram paylaşımı kaldırdı - 2. Resim

FENOMENE TEPKİLER ÇIĞ GİBİYDİ

Fenomenin elektrik cihazı tanıtımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkiler arttı. Kendini ''Her zaman ve mutlaka doktorunuza danışın'' diyerek uyardığını söyleyen fenomen, her zaman açık bir mesaj verdiğine inandığını söyledi.

INSTAGRAM PAYLAŞIMI KALDIRDI

Fenomene gelen tepkiler üzerine sosyal medya platformu Instagram harekete geçti ve fenomenin paylaşımını kaldırdı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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