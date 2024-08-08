Fenomenin depresyona karşı çözümü şoke etti! Instagram paylaşımı kaldırdı

08 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:04

Ormanda ağaca zincirlenmiş bulunan kadın gerçekleri itiraf etti: Her şeyi kendisi yapmış

Ormanda ağaca zincirlenmiş bulunan kadın gerçekleri itiraf etti: Her şeyi kendisi yapmış

İngiltere'de yaşayan 43 yaşındaki bir fenomen, depresyonla mücadele için bulduğu yöntemle herkesin ağzını açık bıraktı. Sosyal medya platformu Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan fenomen, depresyona karşı insanları profesyonel tıbbi yardım almak yerine ruhsal sağlık sorunlarının tedavisini kendi ellerine almaya teşvik etti ve elektrik şoku cihazı tavsiye etti.

ELEKTRİK ŞOKU CİHAZI TANITIMI

Depresyon ilaçlarını bıraktığını da söyleyerek yüz binlerce kişiyi yanlış yönlendiren fenomen, elektrik şoku cihazının daha hızlı ve daha iyi bir etki oluşturduğunu öne sürdü. Bu cihazı kullanmak için reçeteye de gerek olmadığını belirten fenomen, yine de aile hekimlerine danışmaları gerektiğini söyledi.

FENOMENE TEPKİLER ÇIĞ GİBİYDİ

Fenomenin elektrik cihazı tanıtımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkiler arttı. Kendini ''Her zaman ve mutlaka doktorunuza danışın'' diyerek uyardığını söyleyen fenomen, her zaman açık bir mesaj verdiğine inandığını söyledi.

INSTAGRAM PAYLAŞIMI KALDIRDI

Fenomene gelen tepkiler üzerine sosyal medya platformu Instagram harekete geçti ve fenomenin paylaşımını kaldırdı.