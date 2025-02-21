Fenomenin korkunç ölümü: Saatlerce kaynar suyun altında kaldı

Rus rapçi ve sosyal medya platformu TikTok'ta fenomen olan Victoria Lerman, korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Erkek arkadaşı ölü olarak bulduğunu açıklasa da olayda cinayet şüphesi var.

Rus rapçi ve TikTok fenomeni Victoria Lerman, evinin banyosunda kaynar suyla yanarak hayatını kaybetti.

Rusya'nın ünlü rapçilerinden ve TikTok fenomeni olan Victoria Lerman, erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Lerman'ın banyoya girdiği, burada kaynar su sebebiyle ciddi yanıklara maruz kaldığı belirtildi.

Ön soruşturma raporlarına göre kaynar suyun etkisiyle bilinci kapanan Lerman, saatlerce musluktan akan kaynar suyun altında kaldı.

Yüzü doğrudan musluktan akan kaynar suyun altında kalan Lerman'ın vücudu ağır deforme oldu. Saatler sonra erkek arkadaşı tarafından banyoda bulunduğu ifade edilen genç kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Olay "kaza sonucu ölüm" olarak değerlendirilirken, genç fenomenin yakın çevresi olayın cinayet olabileceğini öne sürdü. Soruşturmayı yürüten yetkililer, olayın yaşandığı dairede uyuşturucu maddeye rastlandığını açıklarken, Krasnoyarsk Krai Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Victoria'nın partnerinin uyuşturucu kullandığı ve şüpheli bir şekilde cenazeye katılmadığı belirtildi.

Yetkililer, Lerman'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucunun beklendiğini ifade etti.