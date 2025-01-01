Fenomenin zehirli yılan ısırığının ardından ilk yaptığı ağızları açık bıraktı! O anlar kayda böyle geçti

01 Ocak 2025 16:16 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 17:15

ABD'nin Florida eyaletinde sosyal medya fenomeni David Humplett, ormanda arkadaşlarıyla dolaşırken zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Humplett'ın zehirli yılan ısırığının ardından ilk yaptığı iş, sosyal medyada canlı yayın açmak oldu.

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Sosyal medya fenomeni David Humplett, arkadaşlarıyla beraber Shired Adası'ndaki bir yol kenarındaki ormanda dolaşırken oldukça zehirli elmas sırtlı çıngıraklı yılan tarafından ısırıldı. O an ''Ben bittim'' diyerek kot pantolonunu sıyıp kamerasını açan fenomen, sosyal medyada canlı yayın açtı.

Videoda bacağındaki ısırığı ve zehirli yılanı kayda alan fenomen ''Florida'da ısırılabileceğiniz en kötü yılan'' yorumunu yaptıktan sonra canlı yayını kapattı.

HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Humplett, canlı yayının ardından arkadaşlarıyla beraber araca doğru koştu ve tıbbi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşam mücadelesi verirken doktorlar 88 tane panzehir enjekte ettiklerini ve bacağının morardığını, şeklinin bozulduğunu açıkladı.

''YILANA KIZGIN DEĞİLİM''

Instagram, TikTok ve Youtube'da milyonlarca takipçiye sahip olan Humplett, kendine geldiğinde ilk başta bacağının patlayacakmış gibi hissettiğini söyledi. Yılana dair bir kin duymadığını ifade eden fenomen, ''Beni bir tehdit olarak algıladı ve sadece kendini korumaya çalışıyordu. Yılana kızgın değilim, sizin de kızmanızı istemiyorum'' açıklamasında bulundu.