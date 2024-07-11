Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem...

11 Temmuz 2024 08:30 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 08:31

Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

ARTÇI ŞOK BEKLENİYOR

Filipinler Sismoloji Kurumu ise depremin büyüklüğünü 6,7 olarak açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, açık denizde meydana gelen derin depremin hasara yol açmasının beklenmediği ancak artçı şokların beklendiğini belirtildi.

Filipinler, volkanik faaliyetlerin ve depremlerin yaygın olduğu Pasifik 'Ateş Çemberi'nde yer alıyor.