Afyon'da sabah saatlerinde şiddetli deprem! Peş peşe 3 kez sallandı, Kandilli'den açıklama geldi

11 Temmuz 2024 06:32 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 07:44

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Afyon'da peş peşe depremler meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, saat 06.24'te Afyon'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4,6 kilometre olarak ölçüldü.

PEŞ PEŞE SALLANDI

Şiddetli depremin ardından Afyon, saat 06.27'de bu kez 3.1 büyüklüğünde, saat 06.30'da da 3,6 büyüklüğünde depremle sallandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Depremden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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