Filipinler'de, ABD ordusuna ait uçak pirinç tarlasına düştü! Ölüler var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

06 Şubat 2025 16:12 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:36

Filipinler'in güneyinde yer alan Maguindanao del Sur eyaletinde ABD ordusuyla anlaşmalı bir uçağın düştüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre, bir pirinç tarlasına düşen uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD'nin Manila Büyükelçiliği ile Filipinli yetkililer, Filipinler'in güneyinde yer alan Maguindanao del Sur eyaletinde ABD ordusuyla anlaşmalı bir uçağın düştüğünü açıkladı. ABD Büyükelçilik yetkilisi Kanishka Gangopadhyay, uçağın ABD ordusuyla anlaşmalı olduğunu belirterek, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nın (USINDOPACOM) da kazaya ilişkin açıklamalarda bulunacağını belirtti. 4 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI Maguindanao del Sur eyaletinden güvenlik yetkilisi Ameer Jehad Tim Ambolodto ise enkazdan yabancı uyruklu 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını teyit etti. "PhilStar" gazetesinin haberinde de "Beech King Air 300" model uçağın, ülkenin güneyindeki Ampatuan'da bir pirinç tarlasına düştüğü aktarıldı. Öte yandan, kazada ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İlgili Haberler F-35 savaş uçakları kırmızı alarm veriyor: 8 yılda 10'dan fazla kaza yaşandı ABD'deki uçak kazası kahraman pilot Sully'e soruldu! Faciada gece ışığı detayı