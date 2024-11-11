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Filipinler'i vuran Yinxing Tayfunu'nun ardından Toraji kabusu: Binlerce kişi evinden oldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Kasım 2024 10:30 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:38
Filipinler&#039;i vuran Yinxing Tayfunu&#039;nun ardından Toraji kabusu: Binlerce kişi evinden oldu

Filipinlileri Yinxing Tayfunu'nun ardından Torafi Tayfunu endişesi sardı. Yinxing Tayfunu nedeniyle ülkede 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Toraji Tayfunu için önlemler alınmaya başlandı. Ülke genelinde 2 bin 500 köye yönelik tahliye emri yayınladı. Bazı uçak ve feribot seferleri iptal edilirken birçok bölgede maddi hasar meydana geldi.

Filipinler henüz Yinxing Tayfunu'nun etkisinden kurtulamamışken Toraji Tayfunu ülkeyi vurdu.  Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi’nden (PAGASA) yapılan açıklamada, Toraji Tayfunu’nun bugün yerel saat ile 08.10 sıralarında Aurora bölgesindeki Dilasag kasabası yakınlarından karaya çıktığı bildirildi. 

Filipinler'i vuran Yinxing Tayfunu'nun ardından Toraji kabusu: Binlerce kişi evinden oldu - 1. Resim

TORAJİ TAYFUNU'NUN HIZI 130 KİLOMETREYE ULAŞTI

Ülkenin geniş kesimlerinde şiddetli yağışlara ve hızı saatte 130 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan tayfun nedeniyle 2 bin 500 köye yönelik tahliye emri yayınlandığı kaydedildi.

Filipinler'i vuran Yinxing Tayfunu'nun ardından Toraji kabusu: Binlerce kişi evinden oldu - 2. Resim

Bazı uçak ve feribot seferlerinin iptal edildiği açıklanırken, riskli bölgelerde bulunan birçok okul ve devlet dairesinin ise geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Filipinler'i vuran Yinxing Tayfunu'nun ardından Toraji kabusu: Binlerce kişi evinden oldu - 3. Resim

Şiddetli yağış ve rüzgarların neden olduğu maddi hasar ise amatör kameralara yansıdı.

Filipinler'i vuran Yinxing Tayfunu'nun ardından Toraji kabusu: Binlerce kişi evinden oldu - 4. Resim

YİNXİNG TAYFUNU 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Geçen hafta Filipinler'i vuran Yinxing Tayfunu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve birçok bölgede maddi hasar meydana gelmesine neden olmuştu. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) 26 bin 803 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıklamıştı.

Filipinler'i vuran Yinxing Tayfunu'nun ardından Toraji kabusu: Binlerce kişi evinden oldu - 5. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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