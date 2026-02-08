Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Filipinler'in başı Basyang ile belada! Tropikal fırtına ülkeyi felç etti: Çok sayıda ölü var

Filipinler'de 3 gün süren Basyang (Penha) Tropikal Fırtınası 12 kişinin ölümüne neden oldu. Fırtına nedeniyle 232 binden fazla kişi olumsuz etkilenirken 53 binden fazlası tahliye edildi.

'de 3 gündür devam eden Basyang (Penha) Tropikal Fırtınası kademeli olarak etkisini kaybederken, fırtınanın bilançosu ortaya çıkmaya başladı.

Filipinler Ulusal Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tropikal fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen ve toprak kaymalarında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filipinler'in başı Basyang ile belada! Tropikal fırtına ülkeyi felç etti: Çok sayıda ölü var

Açıklamaya göre, Batı Visayas, Orta Visayas, Caraga ve Negros bölgelerindeki 517 farklı yerleşim yerinde yaşayan toplam 232 bin 550 kişi fırtınadan olumsuz etkilendi; 53 bin 983 kişi, kurulan 480 merkeze tahliye edildi.

Ayrıca Negros bölgesinde yaşayan en az 11 bin 517 kişinin tedbiren tahliye edildi. Caraga bölgesinde en az 30 mahalle sular altında kalırken, birçok bölgede elektrik kesintileri ile maddi hasar meydana geldi.

Filipinler'in başı Basyang ile belada! Tropikal fırtına ülkeyi felç etti: Çok sayıda ölü var

HÜKÜMETTEN AFETZEDELERE YARDIM ELİ

Filipinler Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı (DSWD) Sözcüsü Irene Dumlao, fırtınadan etkilenen ailelere şu ana kadar 27 milyon peso (yaklaşık 460 bin dolar) değerinde insani ulaştırıldığını belirterek, "Özellikle şu anda tahliye merkezlerinde bulunan afetzedelere odaklanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Filipinler Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanı Rex Gatchalian'ın mağdurların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere Iligan şehrine gittiğini aktaran Dumlao, kente 2 bin 300 gıda kolisinin yanı sıra modüler çadır ve hijyen kitlerinin sevk edildiği bilgisini paylaştı. Dumlao, afetten etkilenen diğer bölgelere yardım ulaştırıldığını da sözlerine ekledi.

Filipinler'in başı Basyang ile belada! Tropikal fırtına ülkeyi felç etti: Çok sayıda ölü var
