Filistin lideri Mahmud Abbas BM kürsüsünden seslendi: Ayşenur'u asla unutmayacağız 

26 Eylül 2024 18:44 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 18:45

BM Genel Kurulunda konuşma yapan Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı. Abbas konuşmasında, "İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor. Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım’ın duruşunu unutmayacaktır" dedi.

Ayşenur Ezgi Eygi ile babasının son konuşmaları yürekleri dağladı! 'Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım'

Ayşenur Ezgi Eygi ile babasının son konuşmaları yürekleri dağladı! 'Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım'

Filistin​ Devlet Başkanı Mahmud Abbas​, BM Genel Kurulu​'nda yaptığı konuşmada, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen şehit Ayşenur Ezgi Eygi​'yi andı.

İsrail'e Ekim ayından bu yana ABD'nin destek olduğunu söyleyen Abbas, "Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım’ın duruşunu unutmayacaktır." diyerek Ayşenur'u andı.

'ABD ATEŞKESİ ÖNLÜYOR'

Abbas'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"ABD yönetiminin, İsrail'in ateşkese uymasını talep eden Güvenlik Konseyi karar tasarılarını üç kez engellemiş olmasından dolayı üzgünüz.

ABD tek başına ayağa kalktı ve 'Hayır, savaş devam edecek' dedi. Bunu veto hakkını kullanarak yaptı ve buna ek olarak İsrail'e binlerce masum sivili, çocuğu ve kadını öldürmek için kullandığı ölümcül silahları sağladı ve bu İsrail'i saldırganlığını sürdürmeye daha da teşvik etti.

ABD desteklediği sürece neden devam etmesin ki? Bu Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Konseyi'nde Filistin devletine BM'de tam üyelik verilmesine karşı oy kullanan tek üye olan ülke. İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor.

"AYŞENUR HANIM'IN DURUŞUNU UNUTMAYACAĞIZ"

Amerika'nın gözünde üyeliği hak etmiyoruz, bu yüzden veto hakkını buna karşı kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin halkımıza karşı çıkmakta nasıl ısrar edebildiğini anlamıyorum. Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım’ın duruşunu unutmayacaktır."

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl bir protesto sırasında katılımcılara ateş açtı. Gösteride, Filistinlilere destek için bulunan ve ABD ve Türk vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de yaşamını yitirdi. Cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Eygi, İsrail’in Filistin topraklarını işgaline karşı barışçıl yöntemlerle mücadele eden Uluslararası Dayanışma Hareketi üyesiydi. Aynı harekete üye olan ve 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek yaşamını yitiren ABD'li Rachel Corrie de bu mücadelede sembol olmuştu.